Niño murió de rabia tras contacto con un murciélago mientras dormía

Un niño de 11 años murió por rabia en la provincia de Ontario, Canadá, varias semanas después de que un murciélago se posara sobre su rostro mientras dormía en una casa de campo familiar. El caso, documentado en el Canadian Medical Association Journal, ha generado preocupación entre la comunidad médica, ya que evidencia que una persona puede contraer el virus sin presentar mordeduras o lesiones visibles.

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De acuerdo con el reporte, el menor despertó al sentir que un murciélago estaba sobre su cara. Su padre logró atraparlo utilizando una olla y luego lo liberó en el exterior, según informó DW. Debido a que el niño no tenía mordeduras, arañazos, sangre ni otras señales de lesión, la familia consideró que no era necesario acudir a un centro médico.

No obstante, los especialistas explican que las mordeduras de murciélago pueden ser extremadamente pequeñas y pasar inadvertidas, lo que significa que una persona puede quedar expuesta al virus de la rabia sin notar una lesión evidente.

¿Cómo se manifestó la rabia en el niño y por qué es tan peligrosa?

Según informó The Guardian, casi tres semanas después del contacto con el animal, el menor comenzó a presentar hormigueo, pérdida de sensibilidad e inflamación en el lado derecho del rostro.

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En un primer momento fue diagnosticado con gingivoestomatitis herpética. Sin embargo, cuando los médicos conocieron el antecedente del contacto con el murciélago, notificaron inmediatamente el caso a las autoridades sanitarias.

Al día siguiente, su estado de salud se deterioró de forma acelerada. El niño presentó pérdida de sensibilidad facial, dificultades para hablar, fiebre, confusión y alucinaciones. Posteriormente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del McMaster Children’s Hospital, en Hamilton, donde una resonancia magnética evidenció lesiones en el tronco cerebral. Más tarde, las pruebas de laboratorio confirmaron el diagnóstico de rabia.

El equipo médico evaluó la posibilidad de administrar anticuerpos directamente en el cerebro del paciente. Sin embargo, tanto los especialistas como la familia descartaron esa alternativa debido a su carácter invasivo y a la falta de evidencia científica que demostrara su eficacia.

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Diecisiete días después de su ingreso al hospital, se retiró el soporte vital y el niño falleció acompañado por sus familiares.

El Canadian Medical Association Journal recuerda que la rabia es una de las enfermedades infecciosas con mayor tasa de mortalidad una vez comienzan los síntomas. Sin embargo, también enfatiza que puede prevenirse mediante la profilaxis posexposición, un tratamiento que combina inmunoglobulinas y vacunas administradas poco después de una posible exposición al virus.

Aunque los casos de rabia humana son poco frecuentes en Canadá, el Gobierno canadiense ha registrado únicamente 28 desde 1924. Además, todos los casos reportados desde 1967 han estado relacionados con la transmisión por murciélagos, sin registros asociados a perros, mapaches o zorros.

A nivel mundial, el panorama es diferente. Según la Organización Mundial de la Salud, el 99 % de las infecciones humanas por rabia son consecuencia de mordeduras de perros. Por ello, los expertos recomiendan buscar atención médica inmediata ante cualquier contacto directo con un murciélago, incluso cuando no existan heridas visibles, ya que la aplicación temprana del tratamiento puede evitar el desarrollo de una enfermedad que, una vez presenta síntomas, es prácticamente mortal.

Con información de El Universal.

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