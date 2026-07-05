La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Aumentan a más de 3.300 los muertos por los terremotos en Venezuela
Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.
Authored by
valents2121
Se estima que más de 6 millones de venezolanos resultaron afectados por los terremotos.
Colprensa
Colprensa
Domingo, 5 de Julio de 2026

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.342 los muertos y 16.740 los heridos como resultado los sismos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos.

Lea aquí: Terremotos que cambiaron la historia: un recorrido por las mayores tragedias sísmicas

Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.

En este momento, hay desplegados más de 4.088 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 995 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Especial de terremotos en Venezuela. Foto: Carlos Ramírez / La Opinión.
Especial de terremotos en Venezuela. Foto: Carlos Ramírez / La Opinión.
Qué son las fallas geológicas que comparten Colombia y Venezuela y por qué preocupan
Keila Vílchez B.
Cilindros y banderas con las insignias del Eln fueron abandonados en diferentes vías de Norte de Santander. / Foto: cortesía
Cilindros y banderas con las insignias del Eln fueron abandonados en diferentes vías de Norte de Santander. / Foto: cortesía
El Eln sembró miedo en su aniversario 62, en algunas zonas de Norte de Santander
La Opinión
México espera hacer respetar la casa frente a Inglaterra y seguir en carrera de la Copa del Mundo.
México espera hacer respetar la casa frente a Inglaterra y seguir en carrera de la Copa del Mundo.
México e Inglaterra se juegan el orgullo por los cuartos de final
Colprensa