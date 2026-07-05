Terremotos que cambiaron la historia: un recorrido por las mayores tragedias sísmicas

En cuestión de segundos, una ciudad o región puede desaparecer. Las calles se dividen, los edificios se desploman y el silencio sólo regresa cuando la tierra deja de temblar.

Así ocurrió hace apenas algunos días en Venezuela, donde dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 volvieron a sembrar el miedo entre miles de personas y recordaron que, por más avances científicos que existan, la fuerza de la naturaleza sigue siendo impredecible.

A lo largo de la historia, los terremotos han cambiado el destino de la humanidad, destruyendo ciudades enteras y cobrado miles de vidas.

Aunque suelen sorprender en el momento menos esperado, estos fenómenos tienen una explicación científica: se producen por la liberación repentina de la energía acumulada en el interior de la Tierra debido al movimiento de las placas tectónicas.

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Según el Centro Nacional de Información sobre Terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos, cada año se registran cerca de 20.000 sismos en el mundo, un promedio de 55 al día.

Pero no todos hacen historia. Mientras la mayoría pasan desapercibidos o se registran en zonas apartadas, algunos terminan convirtiéndose en grandes tragedias:

China 1556: la mayor cantidad de víctimas mortales

Impacto del terremoto de 1556. Gráfica: internet.

El 23 de enero de 1556, en la provincia de Shaanxi, en China, ocurrió un terremoto considerado el más mortífero en la historia de la humanidad. El sismo, estimado en una magnitud de 8,0 dejó un saldo aproximado de 800.000 personas fallecidas, según registros históricos.

La enorme cantidad de víctimas se debió, en gran parte, a que miles de habitantes en esta etapa de la historia, vivían en cuevas subterráneas en tierra conocidas como yaodong o “casas cueva”.

Estas viviendas colapsaron casi de inmediato debido a la intensidad de los movimientos. Además, numerosas ciudades y aldeas quedaron completamente destruidas, mientras que deslizamientos de tierra y grietas en los terrenos provocaron que la situación fuera más grave.

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Su impacto fue tan devastador que marcó un antes y un después en la historia de China y continúa siendo el desastre sísmico con mayor número de víctimas mortales registrado hasta la actualidad.

Además, China también ha sido blanco de otros eventos sísmicos como los ocurridos en la ciudad de Tangshan, en 1976, el cual dejó más de 200.000 muertos, y en la provincia Sichuan en 2008, que tuvo una magnitud de 8.0 y acabó con 90.000 vidas.

Chile 1960: el más poderoso de la historia

Terremoto de 1960 en Chile. Foto: internet.

Aunque en China se originó el terremoto con mayor número de víctimas mortales, Chile ostenta el récord del sismo más poderoso jamás registrado debido a la alta magnitud.

La tarde del 22 de mayo de 1960, hacia las 3:00 p. m., la tierra comenzó a sacudirse con una fuerza nunca antes medida en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile.

En cuestión de minutos, un sismo de magnitud 9,5 estremeció a millones de personas, arrasó con poblaciones enteras e incluso desencadenó un tsunami que cruzó el océano Pacífico, alcanzando las costas de Hawái, Japón y Filipinas.

“Yo iba pedaleando en mi bicicleta, inmediatamente me doy cuenta que todo empieza a moverse y me voy al suelo. Indiscutiblemente la gente caía por todos lados. La intensidad se incrementó en cuestión de segundos”, relató en 2025 Juan Martínez, uno de los sobrevivientes de esta tragedia durante una entrevista para el medio CHV Noticias en Chile.

Martínez, que para esa época tenía tan solo 16 años, aseguró que la imagen quedó guardada en su memoria como una película en la que recuerda haber llegado a una calle donde había varias residencias, donde las personas salían despavoridas corriendo para salvar su vida.

Este hecho sin precedentes provocó la muerte de aproximadamente dos mil personas y dejó afectados a cerca de dos millones de ciudadanos e incluso influyó en la erupción del volcán Puyehue, ubicado en la cordillera de los Andes.