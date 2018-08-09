Nueva llamada telefónica entre Trump y Putin: ¿qué hablaron?

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que las fuerzas rusas tomarán el control de todo el Donbás, según informó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios realizada con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

De acuerdo con Ushakov, Putin sostuvo que las tropas rusas continuarán avanzando en la región pese a la resistencia ucraniana. “Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta”, afirmó el asesor al dar cuenta del contenido de la llamada.

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El funcionario señaló que un paso relevante dentro de esa ofensiva fue el control de Kostiantínifca, cuya captura fue anunciada por el Kremlin el viernes. Según explicó, esa posición constituía un bastión de importancia para las fuerzas ucranianas dentro de la región de Donetsk.

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La conversación se produjo a petición de la Casa Blanca y, aunque inicialmente estuvo motivada por la conmemoración de la independencia estadounidense, ambos presidentes dedicaron buena parte del intercambio a la guerra en Ucrania.

El diálogo también se desarrolló en vísperas de la participación de Trump en la próxima cumbre de la OTAN prevista para los días 7 y 8 de julio en Turquía, contexto en el que ambas partes abordaron la evolución del conflicto.

Según Ushakov, esta fue la cuarta conversación telefónica entre ambos mandatarios en lo que va del año. Durante el intercambio, Putin manifestó que Ucrania y la Unión Europea mantienen, a su juicio, una percepción equivocada sobre la situación en la línea del frente.

El presidente ruso explicó a Trump, de acuerdo con la versión ofrecida por el Kremlin, que las fuerzas rusas continúan avanzando sobre el terreno y que siguen tomando localidades de forma sucesiva.

Ushakov añadió que Putin atribuyó a Kiev y a sus aliados europeos la intención de prolongar e incluso intensificar el conflicto, además de acusarlos de recurrir a métodos terroristas contra la población civil.

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El asesor presidencial indicó que, pese a esas acusaciones, durante la conversación se reiteró la preferencia de Moscú por una salida político-diplomática al conflicto basada en los principios que Rusia ha defendido previamente.

La llamada tuvo una duración de una hora y veinticinco minutos y, según Ushakov, fue mucho más que un intercambio protocolario entre ambos jefes de Estado.

El funcionario la describió como una conversación “enjundiosa y extremadamente constructiva”, en la que los dos líderes pudieron abordar con franqueza asuntos de la agenda bilateral e internacional.

Además del conflicto en Ucrania, Putin y Trump conversaron sobre el estado de las relaciones entre Moscú y Washington, incluyendo la continuidad de los contactos en los ámbitos político-militar y económico.

Ushakov afirmó que ambos mandatarios coincidieron en la importancia de mantener abiertos esos canales de comunicación y destacó que, desde la perspectiva rusa, existen “perspectivas colosales de la cooperación mutuamente provechosas entre nuestros países”.

Tomado de El Universal.

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