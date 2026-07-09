Trump se equivocó en pleno discurso: habló de Japón cuando se refería a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a captar la atención internacional tras atribuir a la “República Islámica de Japón” un ataque iraní con misiles contra un buque estadounidense en Oriente Medio.

La declaración fue pronunciada en el marco de la cumbre de la OTAN realizada en Ankara, Turquía.

Según la agencia japonesa de noticias Kyodo, el mandatario afirmó: “Tuvimos 111 misiles disparados por la República Islámica de Japón”, al referirse al episodio en Oriente Medio. Durante el resto de su intervención no corrigió esa afirmación y continuó con su discurso.

La confusión de Trump se viralizó en redes sociales

La confusión fue ampliamente difundida este jueves por los principales medios de comunicación de Japón, que destacaron la referencia equivocada del presidente estadounidense al describir el ataque atribuido a Irán.

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Durante la misma intervención, Trump también incurrió en otras imprecisiones. Entre ellas, llamó a Volodímir Zelenski como “presidente Putin” y pronunció el nombre de la plataforma TikTok como “TicTac”.

Las equivocaciones también fueron recogidas por medios de Estados Unidos. La revista Forbes informó sobre los errores registrados durante la participación del mandatario en la cumbre de la OTAN.

El medio estadounidense señaló además que Trump cumplió 80 años en junio, un dato mencionado dentro de la cobertura de su intervención pública durante el encuentro internacional.

Tras la difusión de las declaraciones, Forbes consultó a la Casa Blanca sobre los errores cometidos por el presidente. La respuesta llegó a través de un comunicado emitido por la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

En ese pronunciamiento, la funcionaria defendió el desempeño del mandatario y aseguró que Trump sostuvo una jornada “maratoniana” durante la cumbre, en la que ofreció numerosas ruedas de prensa.

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