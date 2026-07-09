Comité español recaudó más de un millón de euros para Venezuela

El Comité de Emergencias Español informó que ha reunido 1,1 millones de euros para respaldar la asistencia humanitaria en Venezuela, dos semanas después de los terremotos que afectaron al país. Los recursos serán destinados a fortalecer las acciones que desarrollan las organizaciones no gubernamentales que integran esta alianza en las zonas impactadas por la emergencia.

La campaña de recaudación fue activada el pasado 25 de junio con el propósito de canalizar las donaciones de ciudadanos y empresas ante la magnitud del desastre. Aunque ya transcurrieron dos semanas desde los sismos, la organización insistió en que la situación humanitaria continúa y pidió mantener el respaldo a las familias afectadas.

Las ocho organizaciones que conforman el Comité —Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision— trabajan junto con entidades locales y aliados en el terreno para ampliar la atención humanitaria utilizando los fondos recaudados hasta este jueves.

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Las cifras más recientes del Gobierno de Venezuela indican que los terremotos dejaron 3.811 personas fallecidas y 16.740 heridas. Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen las labores en las áreas afectadas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el riesgo de brotes epidemiológicos debido al hacinamiento y a las dificultades para acceder a agua potable, higiene y saneamiento.

“Durante los primeros días, los esfuerzos se han concentrado en recuperar vidas entre los escombros. Ahora debemos focalizarnos en recuperar la rutina, la seguridad y el futuro”, confirmó la portavoz del Comité de Emergencias Español, Sara Berbeira.

ONG mantienen ayuda humanitaria tras terremotos en Venezuela

Las organizaciones participantes señalaron que su trabajo sigue orientado a cubrir necesidades básicas de la población, además de impulsar acciones relacionadas con el acceso al agua y el saneamiento para reducir el riesgo de enfermedades en las comunidades afectadas.

El Comité de Emergencias Español reiteró que la emergencia humanitaria aún no ha concluido y subrayó la importancia de mantener la solidaridad para apoyar a las familias venezolanas durante el proceso de recuperación y reconstrucción de sus condiciones de vida.

Tomado de El Universal.

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