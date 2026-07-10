Peso colombiano lidera la revaluación frente al dólar entre las monedas emergentes

El peso colombiano es la moneda más revaluada frente al dólar entre las emergentes, pues supera a sus pares con una amplia ventaja de 14,5%, muy por arriba del real brasileño que está en segundo lugar con 5,95%. En cuanto al desempeño del dólar, la divisa cerró la jornada de ayer en un promedio de $3.305,66, una caída de $33,99.

Su precio mínimo, de $3.287,55, fue el más bajo desde el 16 de enero de 2020. Asimismo, tuvo un máximo de $3.335,20, gracias a 1.869 transacciones por un monto superior a US$1.275 millones.

Yovanny Conde, cofundador de Finxard, aseguró que la elección de De La Espriella generó una apreciación del peso: el mercado anticipa un gobierno favorable a la inversión.

“Esa reacción comenzó antes de la elección, cuando las encuestas aumentaron la probabilidad de su victoria. Es el fenómeno inverso al de la elección de Petro, cuando aumentó la prima de riesgo y el peso se depreció de forma importante frente a sus pares”, dijo. Agregó que, sin embargo, el mercado está descontando muy rápido los beneficios del nuevo gobierno. “Aunque es posible que el dólar llegue a $3.200 o incluso $2.900 durante el cuatrienio, no creo que ese nivel esté justificado inmediatamente después de la elección. En mi opinión, un tipo de cambio cercano a $3.500 sería más consistente con los fundamentales actuales que los aproximadamente $3.320 observados”, aseguró el experto.

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En cuanto a su comportamiento, cifras de Bloomberg indican que el peso local se ha apreciado 14,5% entre el 2 de enero y el 9 de julio de este año. La ventaja es considerable si se tiene en cuenta que el real brasileño se ha apreciado 5,95%. Sigue el rublo ruso, el forinto húngaro y el renminbi chino, con aumentos de 5,35%, 4,81% y 2,88%, respectivamente. El listado está conformado también por el peso mexicano y el rand sudafricano, con variaciones de 2,01% y 1,05%.

Al otro extremo del listado está la lira turca, la rupia indonesia y el bat tailandés, cuya depreciación para el mismo periodo es de -8,2%, -7,51% y -5,77%, respectivamente. Se encuentran también la rupia india (-5,44%); el lei rumano (-5,22%); el zloty polaco (-5,19%); el peso filipino (-4,46%); y el won surcoreano (-4,31%).

Sobre el comportamiento del dólar en las últimas jornadas, Catalina Tobón, gerente de Estrategia de Inversiones en Skandia, aseguró que la tendencia bajista de la divisa obedece a la subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República, lo cual aumentó el efecto carry trade, ya que en Colombia, según la analista, las tasas seguirán subiendo y en EE.UU. podrían caer si las presiones inflacionarias siguen controladas ante la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente no vuelva a escalar.

“Eso ha hecho que los inversionistas offshore sigan entrando a Colombia, sumado a la expectativa positiva frente a la política económica del nuevo gobierno, que genera confianza y un ambiente más favorable para el sector privado y, en este sentido, más promercado”, aseguró la experta.

¿Cómo cerrará en 2026?

La encuesta mensual de Citi sobre el comportamiento del dólar y otros indicadores proyecta que la divisa terminará este año en un precio de $3.629, $196 por debajo de lo pronosticado a inicio de año, cuando los principales bancos, calificadoras y fondos lo proyectaron en $3.825. BTG Pactual, Davibank y Grupo Bolívar son las entidades con las proyecciones más altas para el cierre, con $3.800 para las dos primeras y $3.821 para la tercera.

Por otro lado, las entidades más optimistas con la revaluación fueron Alianza, Banco Popular y Banco de Occidente, con precios estimados para el final de año de $3.300, $3.400 y $3.500, respectivamente. Juan David Ballén, director de economía y mercado de Aval Asset Management, aseguró que el dólar se mantendrá débil a nivel global. “Un acuerdo de paz en Medio Oriente reduciría la demanda por activos refugio, moderaría las expectativas de inflación y disminuiría la probabilidad de que la Reserva Federal tenga que mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo, un escenario menos favorable para el dólar”, aseguró.

El experto agregó que, a nivel local, será determinante el plan de acción que adopte el gobierno entrante para corregir dos desafíos urgentes: el tema fiscal y el camino energético. “De lograrse avances creíbles en estos frentes, la prima de riesgo país y el castigo con el que se negocian los activos colombianos podrían reducirse significativamente. El elevado nivel de las tasas de interés incentivará el ingreso de capitales”.

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David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, afirmó que pronostican un cierre en torno a $3.500, pues los fenómenos locales luego de la elección impulsan a la baja el precio.

“De repente, el carry trade con las tasas de interés más altas en Colombia atrae algo de capitales. Pero también nos enfrentamos a nivel internacional a cómo se mueve el dólar en el mundo. A medida que pasen los meses, el mercado terminará de incorporar el tema del cambio en el ciclo político”, explicó.

Este escenario hace que los exportadores e importadores se vean impactados: los primeros obtienen menos pesos por sus ventas en dólares y los segundos acceden a productos importados más baratos.

Tomado de La República

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