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Satena suspende reactivación de la ruta Cúcuta-Tibú tras ataque con dron
La aerolínea aplazó el inicio de operaciones previsto para este 10 de julio hasta que existan garantías de seguridad en el aeropuerto de Tibú.
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crojas
Satena
Colprensa
Colprensa
Jueves, 9 de Julio de 2026

La aerolínea Satena anunció que suspendió la reactivación de la ruta Cúcuta-Tibú, que estaba prevista para este 10 de julio, luego del ataque con un dron cargado con explosivos contra el aeropuerto de Tibú, que dejó tres personas afectadas.

El ataque, registrado hoy, fue cometido por desconocidos que lanzaron un artefacto explosivo contra las oficinas administrativas del terminal aéreo. Tres miembros del equipo de seguridad y vigilancia resultaron afectados.

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“El ataque criminal afectó directamente las instalaciones físicas donde operan las oficinas administrativas de la terminal aérea. Hasta el momento, las autoridades técnicas y de seguridad se encuentran evaluando el alcance total de los daños materiales”, informó la Aeronáutica Civil.

Satena aseguró que la suspensión se produce para evitar poner en peligro a los pasajeros que se movilizan en esa terminal aérea.

“Para Satena la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y de toda la operación constituye un principio innegociable. En consecuencia, la aerolínea no iniciará operaciones en esa ruta hasta que las autoridades competentes determinen que existen las condiciones de seguridad y orden público requeridas para garantizar una operación segura”, afirmó la compañía.

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