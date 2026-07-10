¿Qué están leyendo los colombianos? Estos son los libros más vendidos en lo que va de 2026

La Cámara Colombiana del Libro dio a conocer el balance de los libros impresos más vendidos en el país durante los primeros seis meses de 2026, un informe que se basa en las principales tendencias de lectura a partir de las ventas registradas en librerías físicas, plataformas virtuales y otros puntos de comercialización.



En la categoría de ficción para adultos, ‘La hora de los lobo’s, del escritor colombiano Mario Mendoza, ocupó el primer lugar, seguido por ‘Cadáver exquisito’, de la argentina Agustina Bazterrica, y ‘La empleada’, de Freida McFadden.



El listado también incluye títulos de autores como Dan Brown, Alex Michaelides, Han Kang, Isabel Allende y Gabriel García Márquez, cuya novela ‘El amor en los tiempos del cólera’ se mantiene entre las diez más vendidas. Mendoza aparece además con Satanás, en el séptimo puesto.



En no ficción para adultos, el primer lugar fue para ‘El hijo del hombre’, de Juan Esteban Constaín. Le siguen ‘La constitución soy y’o, de Mauricio Gaona, y ‘El hombre en busca de sentido’, de Viktor Frankl.

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La lista también reúne títulos de desarrollo personal, bienestar y finanzas, entre ellos ‘La teoría Let Them’, de Mel Robbins; ‘Hábitos atómicos’, de James Clear; ‘Deja de ser tú’, de Joe Dispenza, y ‘El arte de gastar dinero’, de Morgan Housel.



Por su parte, la categoría infantil y juvenil estuvo liderada por ‘Querida yo: tenemos que hablar’, de Elizabeth Clapés. El segundo lugar correspondió a ‘Juega con - Selección Colombia’, publicación de la Federación Colombiana de Fútbol, mientras que ‘Gravity Falls. Diario 3’, de Disney, ocupó la tercera posición.



También figuran títulos como ‘Multiverso Chuymine’, ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, de J. K. Rowling, y ‘Colombia, mi abuelo y yo’, de Pilar Lozano.



El informe fue elaborado con información suministrada por Nielsen BookScan, sistema que recopila las ventas realizadas en los principales puntos de comercialización de libros del país.



De acuerdo con la Cámara Colombiana del Libro, el listado se presenta bajo los estándares internacionales de clasificación de libros de interés general y representa un alto porcentaje del mercado de libros impresos en Colombia.

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