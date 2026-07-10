Westcol estalló contra Richard Ríos tras la eliminación de Colombia del Mundial

El streamer colombiano Westcol volvió a ser protagonista de una polémica en redes sociales luego de lanzar fuertes críticas contra Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, tras la eliminación del equipo nacional ante Suiza. El creador de contenido reaccionó en una transmisión en vivo al desempeño de varios jugadores y sus comentarios sobre el futbolista generaron una ola de reacciones entre los aficionados.

Durante el stream, Westcol analizó la actuación de Colombia y cuestionó especialmente el ingreso de Ríos al terreno de juego. El paisa aseguró que esperaba más del volante y señaló que, desde su entrada, no habría tenido un impacto importante en el desarrollo del compromiso.

“¿Lo metieron a qué minuto? Como al 60. ¿Y qué hizo Richard Ríos, desde el minuto 60, hasta el final del partido? No hizo una put… mier…”, expresó el streamer durante la transmisión.

Además, Westcol criticó que el jugador hubiera sido una de las opciones para cobrar un penalti en la definición desde los doce pasos y cuestionó su presencia en momentos decisivos del encuentro.

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