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Westcol estalló contra Richard Ríos tras la eliminación de Colombia del Mundial
El streamer paisa lanzó una fuerte crítica contra el volante y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.
Authored by
cesarmuñoz
Westcol
Colprensa
Colprensa
Viernes, 10 de Julio de 2026

El streamer colombiano Westcol volvió a ser protagonista de una polémica en redes sociales luego de lanzar fuertes críticas contra Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, tras la eliminación del equipo nacional ante Suiza. El creador de contenido reaccionó en una transmisión en vivo al desempeño de varios jugadores y sus comentarios sobre el futbolista generaron una ola de reacciones entre los aficionados.

Durante el stream, Westcol analizó la actuación de Colombia y cuestionó especialmente el ingreso de Ríos al terreno de juego. El paisa aseguró que esperaba más del volante y señaló que, desde su entrada, no habría tenido un impacto importante en el desarrollo del compromiso.

“¿Lo metieron a qué minuto? Como al 60. ¿Y qué hizo Richard Ríos, desde el minuto 60, hasta el final del partido? No hizo una put… mier…”, expresó el streamer durante la transmisión. 

Además, Westcol criticó que el jugador hubiera sido una de las opciones para cobrar un penalti en la definición desde los doce pasos y cuestionó su presencia en momentos decisivos del encuentro.

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Westcol cuestionó el rendimiento de Richard Ríos con Colombia

El creador de contenido continuó con sus comentarios y afirmó que algunos futbolistas sienten presión al vestir la camiseta de la Selección Colombia.

“Hay jugadores que les pesa la camiseta, socio”, manifestó Westcol durante la transmisión, una frase que rápidamente se convirtió en tendencia entre los seguidores del fútbol nacional.

Las declaraciones del streamer generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios coincidieron con su análisis y consideraron que Ríos no tuvo una actuación destacada en el partido, otros defendieron al futbolista y aseguraron que la eliminación de Colombia no podía atribuirse únicamente a un jugador.

Tomado de El Universal.

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