Apareció Guaro, el perro del actor Jorge Hugo Marín que había sido robado

Después de más de dos semanas de angustia e intensa búsqueda, el actor y director de teatro Jorge Hugo Marín confirmó que finalmente apareció ‘Guaro’, su perro, que había desaparecido tras el violento robo del que fue víctima en Bogotá, cuando delincuentes lo escopolaminaron y saquearon su vivienda.

La noticia fue compartida por el propio artista a través de dos videos publicados en su cuenta de Instagram el martes 7 de julio, donde no ocultó su emoción al reencontrarse con su mascota.

“Apareció, apareció el muchacho, mírenlo. Lo tenían cerca de la estación TransMilenio de la calle 26 una señora y lo acaba de devolver. Muchísimas gracias a todas las personas que durante todo este tiempo han estado encima para que este muchacho aparezca de nuevo en casa. Ya lo tengo. Está ya en casa”, expresó Marín mientras sostenía a Guaro en brazos.

El reencuentro puso fin a una búsqueda que movilizó a cientos de personas en redes sociales desde el pasado 21 de junio, cuando el actor denunció que había sido víctima de un robo mediante escopolamina en su vivienda, ubicada en el barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Según relató en ese momento, los delincuentes permanecieron varias horas dentro de su casa y se llevaron diferentes pertenencias de valor. Inicialmente creyó que también habían robado a Guaro, lo que se convirtió en su principal preocupación.

“Me dieron escopolamina, se me llevaron muchas cosas de mi casa, pero lo más importante y prioritario: se llevaron a mi perro, a Guaro”, manifestó el actor en uno de los primeros videos con los que pidió ayuda para encontrarlo.

Lea aquí: Ciro Boneth presenta Vuelve a mí, un homenaje al vallenato con un sonido renovado

¿Cómo apareció Guaro, el perro de Jorge Hugo Marín?

Durante la búsqueda, Jorge Hugo Marín logró obtener videos de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. Gracias a esas imágenes descubrió que, contrario a lo que pensaba inicialmente, Guaro consiguió escaparse de los delincuentes durante la huida y quedó perdido en las calles de Bogotá.

Con esa información, la búsqueda se concentró en distintos sectores de la capital, especialmente en las zonas cercanas al lugar donde fue visto por última vez.

Finalmente, una mujer identificada como Manuela fue quien encontró al perro cerca de la estación de TransMilenio de la calle 26.

En un video compartido por el actor, la ciudadana contó que el animal comenzó a seguirla mientras ella salía a hacer ejercicio.

“Salí dos, máximo tres horas a hacer ejercicio y pues se me pegó... como que hicimos conexión”, le relató a Marín durante el emotivo encuentro.

La mujer explicó que decidió llevarlo a su casa para protegerlo. “Lo acogí en la casa porque pues la verdad se fue detrás mío”, comentó.