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Apareció Guaro, el perro del actor Jorge Hugo Marín que había sido robado
El caso había generado solidaridad en redes sociales, donde cientos de personas compartieron la búsqueda del canino.
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cesarmuñoz
Hugo Marín, actor colombiano y su perro. Foto: IG @jorgehugomarin.
Colprensa
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Jueves, 9 de Julio de 2026

Después de más de dos semanas de angustia e intensa búsqueda, el actor y director de teatro Jorge Hugo Marín confirmó que finalmente apareció ‘Guaro’, su perro, que había desaparecido tras el violento robo del que fue víctima en Bogotá, cuando delincuentes lo escopolaminaron y saquearon su vivienda.

La noticia fue compartida por el propio artista a través de dos videos publicados en su cuenta de Instagram el martes 7 de julio, donde no ocultó su emoción al reencontrarse con su mascota.

“Apareció, apareció el muchacho, mírenlo. Lo tenían cerca de la estación TransMilenio de la calle 26 una señora y lo acaba de devolver. Muchísimas gracias a todas las personas que durante todo este tiempo han estado encima para que este muchacho aparezca de nuevo en casa. Ya lo tengo. Está ya en casa”, expresó Marín mientras sostenía a Guaro en brazos.

El reencuentro puso fin a una búsqueda que movilizó a cientos de personas en redes sociales desde el pasado 21 de junio, cuando el actor denunció que había sido víctima de un robo mediante escopolamina en su vivienda, ubicada en el barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Según relató en ese momento, los delincuentes permanecieron varias horas dentro de su casa y se llevaron diferentes pertenencias de valor. Inicialmente creyó que también habían robado a Guaro, lo que se convirtió en su principal preocupación.

“Me dieron escopolamina, se me llevaron muchas cosas de mi casa, pero lo más importante y prioritario: se llevaron a mi perro, a Guaro”, manifestó el actor en uno de los primeros videos con los que pidió ayuda para encontrarlo.

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¿Cómo apareció Guaro, el perro de Jorge Hugo Marín?

Durante la búsqueda, Jorge Hugo Marín logró obtener videos de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. Gracias a esas imágenes descubrió que, contrario a lo que pensaba inicialmente, Guaro consiguió escaparse de los delincuentes durante la huida y quedó perdido en las calles de Bogotá.

Con esa información, la búsqueda se concentró en distintos sectores de la capital, especialmente en las zonas cercanas al lugar donde fue visto por última vez.

Finalmente, una mujer identificada como Manuela fue quien encontró al perro cerca de la estación de TransMilenio de la calle 26.

En un video compartido por el actor, la ciudadana contó que el animal comenzó a seguirla mientras ella salía a hacer ejercicio.

“Salí dos, máximo tres horas a hacer ejercicio y pues se me pegó... como que hicimos conexión”, le relató a Marín durante el emotivo encuentro.

La mujer explicó que decidió llevarlo a su casa para protegerlo. “Lo acogí en la casa porque pues la verdad se fue detrás mío”, comentó.

También reveló que durante los primeros días Guaro no quiso comer, pese a que ella le compró concentrado. Solo con el paso del tiempo comenzó a alimentarse normalmente.

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Manuela aseguró que se enteró de que el perro era buscado gracias a una compañera con la que practica deporte.

“Una compañerita mía con la que hago deporte fue la que encontró el video en Facebook”, explicó, indicando que posteriormente se comunicaron a los números telefónicos que aparecían en el volante difundido masivamente en redes sociales.

Las redes sociales fueron clave para encontrar a Guaro

Tras denunciar el robo, Jorge Hugo Marín emprendió una intensa campaña en redes sociales para localizar a su mascota. Compartió fotografías de Guaro, publicó números de contacto y pidió el apoyo de la ciudadanía, mientras familiares, amigos, colegas del medio artístico y cientos de usuarios replicaban la información.

En uno de los videos publicados durante la búsqueda, el actor explicó que, gracias a las cámaras de seguridad, había podido confirmar que el perro seguía en Bogotá.

“El perro está en Bogotá en este momento, está perdido, debe estar buscando su casa y no aparece. Así que por favor, ayúdenme a intensificar esta búsqueda para que Guaro vuelva a casa”, expresó entonces.

El llamado se viralizó rápidamente y llegó a miles de personas, lo que finalmente permitió que Manuela reconociera al animal y estableciera contacto con el actor.

En las imágenes del reencuentro, compartidas en Instagram, se observa a Marín rodeado de amigos que celebran entre aplausos el regreso de Guaro a casa, poniendo fin a días de incertidumbre y convirtiendo la historia en un ejemplo del impacto que pueden tener la solidaridad ciudadana y la difusión a través de las redes sociales para recuperar mascotas desaparecidas.

Tomado de El Universal.

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