Murió Bonnie Tyler, la voz detrás de Total Eclipse of the Heart, a los 75 años

Bonnie Tyler, cantante británica de la voz rasgada conocida por éxitos como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' o 'It's a Heartache', ha fallecido a los 75 años.



Su fallecimiento fue confirmado a través de un comunicado publicado en la página web oficial de la popular diva galesa.

"La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos otro comunicado en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", concluye el mensaje de la web de la artista, legendaria por su voz rasgada y sus potentes baladas.



La cantante, natural de Skewen, localidad del sur de Gales, llevaba desde el pasado mes de mayo en coma inducido tras someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia en Portugal, país en el que residía desde hace años. El mes pasado, su portavoz afirmó que la artista había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos" por lo que la cantante se vio obligada a cancelar su gira prevista para este verano.

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Tyler, cuyo nombre de nacimiento es Gaynor Hopkins, nació el 8 de junio de 1951 en Skewen y creció en una vivienda social en Neath junto a sus padres y cinco hermanos mayores. Su carrera musical tuvo un comienzo modesto: cantaba versiones en clubes locales mientras trabajaba en una tienda de comestibles hasta que fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell en un local de Swansea. RCA la contrató y adoptó su nombre artístico, Bonnie Tyler, lanzando varios sencillos, entre ellos destacaron 'Lost in France', en 1977 y 'More Than a Lover'.



Su primer gran éxito llegó ese mismo año, con la balada country-pop titulada 'It's a Heartache' que fue número cuatro en la lista de singles del Reino Unido y el número tres en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En este tema ya lució su característica voz dura y quebrada tras una exitosa cirugía para extirparle nódulos en las cuerdas vocales .



Pero su mayor éxito, 'Total Eclipse of the Heart', no llegó hasta seis años después, en 1983, y encabezó las listas a ambos lados del Atlántico. El tema, escrito por Jim Steinman, letrista de Meat Loaf, se titulaba originalmente 'Vampires in Love', ya que había sido compuesto para una versión musical de Nosferatu. "Nunca me canso de interpretarla. Me encanta porque todo el mundo está deseando cantarla", declaró recientemente a BBC News.



El álbum que la contenía, 'Faster Than the Speed of Night', que incluía una enérgica versión de 'Have You Ever Seen the Rain?' de John Fogerty, alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido.



Con una interpretación vocal llena de dramatismo y teatralidad, Tyler se encontraba en la cima de su carrera comercial. El enérgico tema 'Holding Out for a Hero' -otra canción de Steinman- mostró una faceta diferente pero también exitosa y su colaboración con Giorgio Moroder en 1984, 'Here She Comes', le valió a Tyler su tercera nominación al Grammy en dos años. Fue precisamente Steinman quien produjo el álbum 'Secret Dreams and Forbidden Fire' en 1986, que incluía el sencillo 'If You Were a Woman (And I Was a Man)', además de una versión de la canción que la catapultó a la fama, 'Band of Gold'.



Decadencia y participación en Eurovisión

A pesar de que sus éxitos seguían sonando en las radios, su éxito comercial en el Reino Unido y Estados Unidos comenzó a decaer pero continuó siendo una figura importante en Europa como leyenda del pop. Su álbum de 1991, 'Bitterblue', producido por el alemán Dieter Bohlen, alcanzó el número uno en numerosos países. Una serie de álbumes posteriores en la década de los noventa también tuvieron éxito en todo el continente, y una regrabación bilingüe de 'Total Eclipse of the Heart' en 2003, junto a la estrella francesa Kareen Antonn, fue un gran éxito en Francia, permaneciendo 10 semanas en el número uno.

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Ese éxito convirtió a Tyler en la candidata ideal para representar al Reino Unido en Eurovisión, pero su canción de 2013, 'Believe in Me', no logró captar la atención del público europeo y solo pudo quedar en el puesto 19 de entre 26 países. "Seguro que mucha gente estará decepcionada, pero he disfrutado mucho de mi experiencia en Eurovisión. Di lo mejor de mí con una gran canción. No me siento desanimada y estoy lista para la fiesta", afirmó entonces según recoge The Guardian.



Su participación en el festival ayudó a impulsar su primer álbum desde 2005, 'Rocks and Honey', que tuvo un éxito moderado, y su continuación, 'Between the Earth and the Stars', la llevó de nuevo a la lista de los 40 álbumes más vendidos del Reino Unido por primera vez desde 1986. Su último álbum de estudio fue 'The Best Is Yet to Come', lanzado en 2021, aunque retomó 'Total Eclipse of the Heart' con la superestrella de la música electrónica David Guetta para el sencillo 'Together', de 2025, en colaboración con Hypaton.