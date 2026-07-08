Video: así fue el altercado en el que quedó involucrada Andrea Valdiri en Riohacha

Andrea Valdiri denunció en redes sociales un altercado que vivió en Riohacha tras regresar de Venezuela, donde estuvo entregando ayudas a las personas afectadas por los fuertes terremotos. La creadora de contenido y empresaria barranquillera usó sus historias de Instagram para relatar una situación que calificó como nada “bonita”.

De acuerdo con su versión, venía manejando hacia Barranquilla cuando se encontró con una protesta en la vía, en Riohacha. “Yo le pregunté a uno de los muchachos si podía cruzar por ahí, ya que Waze me decía que Barranquilla estaba cerca, y él me dice: ‘Ay, claro, Valdi, de una, que vienes de Venezuela y tal’. Y le dice a otro equipo: ‘Hey, que dejen pasar a la Machi’”, relató.

La influencer aseguró que, pese a esa autorización, un grupo de personas se acercó a insultarla. “El mismo pueblo está incitando a la violencia. Si vas a hacer una manifestación, que sea pacífica. Tú exiges el tema del trabajo porque a ellos como que no los habían reubicado en el mercado, algo así, pero uno no tiene nada que ver y la gente me exige a mí. Yo no soy gobernadora, alcalde; yo soy una más del pueblo”, explicó, visiblemente enojada.

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