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Video: así fue el altercado en el que quedó involucrada Andrea Valdiri en Riohacha
La creadora de contenido aseguró que el incidente ocurrió poco después de regresar de Venezuela y compartió en sus redes sociales las imágenes de lo sucedido.
Authored by
cesarmuñoz
ANDREA VALDIRI
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 8 de Julio de 2026

Andrea Valdiri denunció en redes sociales un altercado que vivió en Riohacha tras regresar de Venezuela, donde estuvo entregando ayudas a las personas afectadas por los fuertes terremotos. La creadora de contenido y empresaria barranquillera usó sus historias de Instagram para relatar una situación que calificó como nada “bonita”.

De acuerdo con su versión, venía manejando hacia Barranquilla cuando se encontró con una protesta en la vía, en Riohacha. “Yo le pregunté a uno de los muchachos si podía cruzar por ahí, ya que Waze me decía que Barranquilla estaba cerca, y él me dice: ‘Ay, claro, Valdi, de una, que vienes de Venezuela y tal’. Y le dice a otro equipo: ‘Hey, que dejen pasar a la Machi’”, relató.

La influencer aseguró que, pese a esa autorización, un grupo de personas se acercó a insultarla. “El mismo pueblo está incitando a la violencia. Si vas a hacer una manifestación, que sea pacífica. Tú exiges el tema del trabajo porque a ellos como que no los habían reubicado en el mercado, algo así, pero uno no tiene nada que ver y la gente me exige a mí. Yo no soy gobernadora, alcalde; yo soy una más del pueblo”, explicó, visiblemente enojada.

Lea aquí: Daniel Bueno deja en alto a Norte de Santander en Míster Turismo Mundial

 

¿Andrea Valdiri habría atropellado a un comerciante en Riohacha?

Asimismo, Valdiri afirmó que tiene pruebas y que grabó en video varios de los ataques. Sobre un supuesto comerciante que habría resultado golpeado, expresó: “Un tipo dice que yo lo pisé. Me movieron la camioneta, me la rayaron, me dijeron que yo era una abelardista, que ellos son petristas, cepedistas, una vaina política”.

Según registran diversos portales en redes sociales, la influencer es señalada de haber atropellado a un ciudadano que, al parecer, le impedía el paso al vehículo en el que se movilizaba en medio de la agitada aglomeración.

Frente a esa versión, Andrea Valdiri negó responsabilidad y aseguró que fueron los manifestantes quienes rodearon y movieron su camioneta. “¿Qué culpa tengo yo de que la Alcaldía de Riohacha no los haya reubicado? ¿Qué culpa tenemos los que estamos en la fila, los que estamos trabajando bien, honestamente? Ellos mismos movían el berraco carro. Qué tristeza ver a Colombia así”, indicó.

Finalmente, Andrea Valdiri compartió los tensos momentos que vivió junto a los manifestantes en Riohacha, La Guajira.

Tomado de El Universal.

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