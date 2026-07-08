Video: así fue el altercado en el que quedó involucrada Andrea Valdiri en Riohacha

¿Andrea Valdiri habría atropellado a un comerciante en Riohacha?
Asimismo, Valdiri afirmó que tiene pruebas y que grabó en video varios de los ataques. Sobre un supuesto comerciante que habría resultado golpeado, expresó: “Un tipo dice que yo lo pisé. Me movieron la camioneta, me la rayaron, me dijeron que yo era una abelardista, que ellos son petristas, cepedistas, una vaina política”.
Según registran diversos portales en redes sociales, la influencer es señalada de haber atropellado a un ciudadano que, al parecer, le impedía el paso al vehículo en el que se movilizaba en medio de la agitada aglomeración.
Frente a esa versión, Andrea Valdiri negó responsabilidad y aseguró que fueron los manifestantes quienes rodearon y movieron su camioneta. “¿Qué culpa tengo yo de que la Alcaldía de Riohacha no los haya reubicado? ¿Qué culpa tenemos los que estamos en la fila, los que estamos trabajando bien, honestamente? Ellos mismos movían el berraco carro. Qué tristeza ver a Colombia así”, indicó.
Finalmente, Andrea Valdiri compartió los tensos momentos que vivió junto a los manifestantes en Riohacha, La Guajira.
Tomado de El Universal.
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