¿Fue la sal? Blessd ‘empapeló’ sus carros en honor a la Selección Colombia

Varios internautas señalaron, en tono de burla, que Blessd fue la “sal” del partido y que, por eso, Colombia no logró clasificar a cuartos de final. “Ese man vive con la sal encima; fue poner esos carros así y Colombia quedó eliminada”, “Todo es culpa de Blessd, no importa cuándo leas esto”, “Blessd no es ejemplo de nada, pero sí la sal de todos” y “Alguien que le diga que un baño con jabón Rey, tres golpes de ruda y tres saltos para atrás en río”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales.

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Tras la eliminación de la Tricolor, el artista antioqueño respondió a las críticas con bastante sarcasmo. Primero anunció que regalaría su Lamborghini y su G-Wagon; luego escribió: “Que se salga todo el mundo del Instagram, que quiero estar solo, por favor”, y después publicó: “Hablamos en un mes”, acompañado de un emoji de corazón roto.

Finalmente, y como él mismo lo explicó, ya “fuera de recocha”, Blessd reflexionó sobre el desempeño de la Selección Colombia en el Mundial. “De buena, ya fuera de recocha y todo eso, ¿cuándo será el día que se nos dé algo en el fútbol, ome? Jun, en serio, a esta hora duele mucho más”, puntualizó.

Suiza sentenció a Colombia en los penales del Mundial 2026

Suiza acabó este martes con el sueño mundialista de Colombia tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penaltis, para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo en los que jugará contra Argentina, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue.

Un disparo de Rubén Vargas que no pudo atajar Camilo Vargas puso punto y final a la travesía de los cafeteros por la Copa del Mundo.

La selección colombiana impuso condiciones en la primera mitad mediante una presión alta y el control del balón, neutralizando a una Suiza que solo encontró vías de escape por los laterales.

Pese al dominio cafetero, el encuentro mantuvo una alta intensidad con aproximaciones de peligro en ambas áreas.

Los de Néstor Lorenzo dispusieron de más ocasiones a puerta, la más clara en el minuto 21 con un disparo desde dentro del área de Gustavo Puerta que logró atajar el portero.

Por su parte, los europeos hicieron temblar los cimientos del Estadio de Vancouver, abarrotado de colombianos, en el minuto 30, con un remate de Fabian Rieder que exigió una notable reacción del guardameta Camilo Vargas para mantener el cero.

A los cafeteros les empezó a pesar el cansancio, aunque siguieron ejerciendo presión en las líneas de arriba. Daniel Muñoz controló con el pecho una pelota que fue a parar por arriba del portero, siendo esta de las últimas posibilidades que disfrutó Colombia para evitar los penaltis que sentenciaron su eliminación.

Tomado de El Universal.

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