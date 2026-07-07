¿No se quieren? La foto de las esposas de Messi y Cristiano que desató comentarios

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha marcado una era en el fútbol mundial. Durante años, millones de aficionados han discutido quién es el mejor, alimentando una competencia que trascendió las canchas y terminó alcanzando incluso a sus familias.

Sin embargo, una inesperada imagen que comenzó a circular en redes sociales volvió a poner sobre la mesa una pregunta que muchos creían resuelta: ¿qué relación existe realmente entre los entornos de las dos estrellas?

¿Antonella Roccuzzo y Georgina Rodríguez son enemigas?

Todo surgió a raíz de una historia publicada por Georgina Rodríguez que rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos futbolistas. El detalle no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios, teorías y especulaciones sobre la verdadera conexión entre las familias de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La imagen mostraba que Antonela Roccuzzo había compartido un mensaje dirigido a Georgina tras recibir algunos productos de Mimoa, la marca deportiva impulsada por la pareja del astro portugués. Junto a la publicación, la esposa de Messi escribió: “Muchas gracias. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

Lejos de cualquier señal de competencia, el intercambio reflejó cordialidad y apoyo mutuo, algo que sorprendió a quienes durante años han asociado los nombres de Cristiano y Messi con una rivalidad permanente.

La reacción en redes fue inmediata. Mientras algunos usuarios destacaron la elegancia y el respeto entre ambas mujeres, otros señalaron que el gesto podría ser una prueba más de que muchas de las historias sobre supuestas tensiones entre las dos familias han sido exageradas por la opinión pública.

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Las especulaciones sobre la relación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi nacieron principalmente durante sus años en Real Madrid y Barcelona, cuando protagonizaron una de las disputas deportivas más intensas y mediáticas de la historia. No obstante, ambos han aclarado en distintas ocasiones que nunca existió una enemistad personal, sino una competencia profesional dentro del terreno de juego.