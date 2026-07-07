La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
¿No se quieren? La foto de las esposas de Messi y Cristiano que desató comentarios
En redes sociales se debaten si Georgina y Antonella son rivales o amigas tras una foto que tiene hablando a todos.
Authored by
cesarmuñoz
Georgina Rodríguez y Antonella. IG @georginagio y IG @leomessi
Colprensa
Colprensa
Martes, 7 de Julio de 2026

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha marcado una era en el fútbol mundial. Durante años, millones de aficionados han discutido quién es el mejor, alimentando una competencia que trascendió las canchas y terminó alcanzando incluso a sus familias.

Sin embargo, una inesperada imagen que comenzó a circular en redes sociales volvió a poner sobre la mesa una pregunta que muchos creían resuelta: ¿qué relación existe realmente entre los entornos de las dos estrellas?

¿Antonella Roccuzzo y Georgina Rodríguez son enemigas?

Todo surgió a raíz de una historia publicada por Georgina Rodríguez que rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos futbolistas. El detalle no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios, teorías y especulaciones sobre la verdadera conexión entre las familias de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La imagen mostraba que Antonela Roccuzzo había compartido un mensaje dirigido a Georgina tras recibir algunos productos de Mimoa, la marca deportiva impulsada por la pareja del astro portugués. Junto a la publicación, la esposa de Messi escribió: “Muchas gracias. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

Lejos de cualquier señal de competencia, el intercambio reflejó cordialidad y apoyo mutuo, algo que sorprendió a quienes durante años han asociado los nombres de Cristiano y Messi con una rivalidad permanente.

La reacción en redes fue inmediata. Mientras algunos usuarios destacaron la elegancia y el respeto entre ambas mujeres, otros señalaron que el gesto podría ser una prueba más de que muchas de las historias sobre supuestas tensiones entre las dos familias han sido exageradas por la opinión pública.

Lea aquí: Dago García: Mientras haya historias por contar, hay vida

Las especulaciones sobre la relación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi nacieron principalmente durante sus años en Real Madrid y Barcelona, cuando protagonizaron una de las disputas deportivas más intensas y mediáticas de la historia. No obstante, ambos han aclarado en distintas ocasiones que nunca existió una enemistad personal, sino una competencia profesional dentro del terreno de juego.

 

Por eso, la publicación de Georgina y el mensaje de Antonela volvieron a generar conversación. Para muchos seguidores, la fotografía terminó revelando una realidad muy distinta a la que durante años alimentaron los rumores: detrás de la histórica competencia futbolística podría existir mucho más respeto y cordialidad de lo que se pensaba.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Cúcuta abrirá los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella
Orlando Carvajal
Hermanas Flórez Bohorquez
Hermanas Flórez Bohorquez
Norte de Santander brilló en Londres con el talento en robótica de las hermanas Flórez
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Doble Junior y Luis
Doble Junior y Luis
¿Quiénes querían muertos a Luis Carlos y Junior? Las víctimas del doble asesinato en la zona rural de Cúcuta
La Opinión