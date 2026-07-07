El doloroso mensaje de Gera Ponce que conmovió en redes sociales

Gera Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, conmovió a sus seguidores en redes sociales al compartir un emotivo mensaje dedicado a su madre fallecida, una ausencia que sigue marcando profundamente su vida.

La joven influencer aprovechó una fecha muy especial para abrir su corazón y recordar a Rosina, su madre, quien falleció años atrás y a quien continúa honrando con cariño y gratitud.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Ponce explicó que el inicio de julio siempre despierta sentimientos encontrados debido a la cercanía entre la fecha de cumpleaños de ambas.

El mensaje de la esposa de Luís Díaz

“Hay fechas en las que el corazón nunca aprende a vivir de la misma manera. Desde que mi mamá Rosina partió a la presencia de Dios, cumplir años se volvió diferente. Ella celebraba su cumpleaños el 5 y yo el 6”, escribió.

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La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad tras conocer el emotivo recuerdo.

Gera confesó que durante estos días revive momentos llenos de amor y nostalgia, aunque también siente una profunda gratitud por las bendiciones que ha recibido en su vida.

En su mensaje, la esposa del delantero de la Selección Colombia aseguró que recibe sus 27 años agradecida con Dios por cada aprendizaje, por el propósito que le ha mostrado y por la familia que ha construido junto a Luis Díaz.

Además, destacó que se siente afortunada por contar con un esposo que la acompaña en cada etapa de su vida y por sus tres hijos, quienes se han convertido en una de sus mayores motivaciones.

A pesar del dolor que aún le genera la ausencia de su madre, Ponce afirmó que siempre la lleva presente en su corazón y que mantiene intacto el recuerdo de los momentos compartidos.

Con el paso de los años, Gera Ponce se ha convertido en una figura seguida por miles de personas en redes sociales, donde suele compartir detalles de su vida familiar junto al futbolista guajiro. En esta ocasión, sus palabras dejaron ver una faceta más íntima y sensible, recordando a quien considera uno de los amores más importantes de su vida.

Tomado de El Universal.

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