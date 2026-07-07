¿Quién es la mujer que conquistó a Jude Bellingham? La modelo le lleva varios años

Jude Bellingham se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol mundial. El mediocampista inglés brilla con el Real Madrid y con la selección de Inglaterra, pero su nombre también ha despertado interés fuera de los estadios por su vida sentimental.

El futbolista mantiene una relación con Ashlyn Castro, una modelo e influencer estadounidense que ha llamado la atención de los aficionados no solo por su cercanía con la estrella inglesa, sino también por su propia trayectoria en el mundo de la moda y las redes sociales.

Aunque Bellingham suele mantener un perfil reservado cuando se trata de su vida privada, la presencia de Castro en momentos importantes de su carrera ha hecho que la relación gane protagonismo. La modelo ha sido vista acompañándolo en partidos del Real Madrid, eventos públicos y durante el Mundial 2026, donde ha mostrado su apoyo al jugador desde las tribunas.

¿Quién es Ashlyn Castro, la novia de Jude Bellingham?

Ashlyn Castro nació el 17 de diciembre de 1997 en Long Beach, California, Estados Unidos. Desde hace varios años se abrió camino como modelo y creadora de contenido digital, construyendo una comunidad en redes sociales donde comparte imágenes relacionadas con moda, belleza, viajes y estilo de vida.

Su popularidad aumentó con el paso del tiempo y actualmente cuenta con cientos de miles de seguidores en Instagram, donde supera los 600.000 usuarios. Además, ha trabajado con marcas de moda y belleza y tuvo una aparición en el video musical de la canción “Popstar”, de DJ Khaled y Drake, estrenado en 2021.

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Antes de convertirse en una figura relacionada con Bellingham, Castro ya era conocida en el mundo digital y había estado vinculada mediáticamente con otras celebridades. Sin embargo, su relación con el futbolista del Real Madrid la llevó a estar bajo una mayor atención internacional.

Una diferencia de edad que llamó la atención

Uno de los aspectos que más comentarios generó alrededor de la pareja fue la diferencia de edad. Ashlyn Castro es mayor que Jude Bellingham: la modelo nació en 1997, mientras que el futbolista inglés nació en 2003, por lo que existe una diferencia aproximada de seis años entre ambos.

Este detalle provocó múltiples comentarios en redes sociales, especialmente entre los seguidores del jugador, aunque la pareja ha demostrado que este aspecto no parece representar un obstáculo en su relación.

Desde que comenzaron los rumores sobre un posible romance a finales de 2024, ambos han optado por mantener la mayor parte de su relación lejos de los reflectores. No suelen publicar constantemente fotografías juntos ni entregar declaraciones sobre su vida sentimental, pero sus apariciones públicas han confirmado la cercanía que existe entre ellos.

Ashlyn Castro, presente en los grandes momentos de Bellingham

La modelo estadounidense ha sido captada en el Santiago Bernabéu apoyando al futbolista, incluso compartiendo espacios con el entorno familiar del jugador. Su presencia en partidos importantes del Real Madrid y de Inglaterra la convirtió en una de las parejas más observadas dentro del grupo de acompañantes de las estrellas del fútbol.

Durante el Mundial 2026, Castro volvió a aparecer en escena al acompañar a Bellingham en su participación con la selección inglesa, aumentando la atención sobre una relación que ambos han preferido llevar con discreción.

Más allá de ser conocida como la pareja de uno de los futbolistas más importantes de la actualidad, Ashlyn Castro cuenta con una carrera propia en el mundo de la moda y el entretenimiento digital. Su relación con Jude Bellingham la convirtió en una figura habitual de los medios deportivos y de farándula, pero su trayectoria como modelo e influencer ya tenía un camino construido antes de llegar al lado de la estrella inglesa.

Tomado de El Universal.

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