Un solo momento no te define: Esposa de Dávinson Sánchez le dedicó sentidas palabras

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial de 2026 dejó una profunda tristeza entre los aficionados, especialmente después de la definición por penales frente a Suiza. Uno de los momentos más difíciles de la noche fue el cobro fallado por Dávinson Sánchez, quien terminó en el centro de los comentarios tras la derrota del combinado nacional.

Horas después del encuentro, su esposa, Daniela Reyna, utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de apoyo, en el que resaltó el esfuerzo del defensor durante todo el campeonato y le recordó que un instante no define su carrera.

A través de una historia publicada en Instagram, Reyna reconoció el dolor que dejó la eliminación, pero aseguró sentirse orgullosa del recorrido que hizo el futbolista con la camiseta de la Selección Colombia.

“Hoy nos despedimos de este Mundial con un sinsabor, porque soñábamos con un final diferente. Pero así es el fútbol”, escribió al inicio de su mensaje.

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Esposa de Dávinson Sánchez le dedica sentido mensaje

La esposa del defensor destacó la entrega y el compromiso que, según ella, caracterizaron a Dávinson durante cada uno de los partidos disputados en el torneo.

“No puedo sentir más orgullo de ti. Durante todo el torneo diste lo mejor de ti, y en cada partido se vio reflejada la entrega, disciplina y el amor con el que defendiste esta camiseta”, expresó.

Sin hacer referencia directa al penal errado, Daniela Reyna envió un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de respaldo frente a las críticas que recibió el jugador tras el desenlace del compromiso.

“Un solo momento jamás definirá el enorme Mundial que hiciste ni el gran profesional que eres. Para nosotros siempre serás un campeón y Dios conoce tu corazón”, escribió.

La publicación concluyó con una declaración de cariño dirigida al futbolista: “Te amamos”, acompañada de dos corazones vendados.

Tras la eliminación, Dávinson Sánchez recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de hinchas y compañeros, quienes destacaron su desempeño a lo largo del campeonato y recordaron que el desenlace desde el punto penal no borra el aporte realizado durante el Mundial.

El mensaje de Daniela Reyna rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios resaltaron el respaldo brindado al defensor en uno de los momentos más difíciles de su carrera con la Selección Colombia.

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