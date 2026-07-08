Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS para cantar en la final del Mundial 2026

El espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 ya tiene su cuarto cabeza de cartel, se trata del canadiense Justin Bieber que se unió a Madonna, Shakira y BTS como uno de los artistas principales del histórico show del descanso, que se celebrará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, en una fusión de deporte, música e impacto social sin precedentes.



"En lo que respecta a las necesidades del mundo, no hay nada más importante que la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para ser uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



El dirigente subrayó que el evento apoyará el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, con la misión de "ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo".



Bieber expresó su entusiasmo por la causa. "La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", afirmó el cantante canadiense.

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El elenco del show de 11 minutos incluye además a Burna Boy, cuyo éxito mundial 'Dai Dai' con Shakira sigue dominando las listas de éxitos; al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York; al coro PS 22, ganador del premio Webby, y a Coldplay.



Chris Martin, líder de la banda británica, reveló el elenco en un breve vídeo y aseguró que el espectáculo girará en torno a "la unión... y que todos están invitados".



Personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, que han educado a generaciones de niños en todo el mundo, también formarán parte del show, reforzando el propósito educativo del evento.



El Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA busca recaudar 100 millones de dólares. Ya se han acumulado más de 50 millones y la iniciativa sigue creciendo: un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será donado al fondo, que apoyará proyectos sociales en todo el mundo. El espectáculo está siendo producido por Global Citizen en colaboración con Live Nation y Done + Dusted.



La final del Mundial 2026, que enfrentará a las dos mejores selecciones del torneo, tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con una capacidad para más de 82.000 espectadores. El evento del medio tiempo promete ser uno de los más vistos en la historia de la televisión mundial.

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