Actor colombiano Carlos Manuel Vesga competirá por un Emmy gracias a la serie Pluribus

El actor colombiano Carlos Manuel Vesga fue nominado por primera vez a los Premios Emmy, al figurar entre los candidatos a mejor actor de reparto en serie dramática por su interpretación de Manousos Oviedo en Pluribus, producción de Apple TV+ que también competirá en varias de las principales categorías de la televisión estadounidense.



El bogotano integra la lista de siete aspirantes al galardón junto a Patrick Ball (The Pitt), Billy Crudup (The Morning Show), Shawn Hatosy (The Pitt), Gerran Howell (The Pitt), Jack Lowden (Slow Horses) y Tom Pelphrey (Task), según el anuncio oficial de las nominaciones de la edición número 78 de los Emmy.



Vesga interpreta a Manousos Oviedo, gerente de un guardamuebles que reside en Paraguay y que forma parte del reducido grupo de personas inmunes al virus extraterrestre que desencadena la historia de Pluribus. La serie, creada por Vince Gilligan y protagonizada por Rhea Seehorn, se desarrolla en Albuquerque (Nuevo México) y plantea un escenario en el que gran parte de la humanidad experimenta un estado permanente de felicidad provocado por ese agente desconocido.



Con esta candidatura, el actor colombiano suma uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria, iniciada en televisión con 'Pobre Pablo' y consolidada con producciones como 'Floricienta', 'Mujeres Asesinas' y 'Devuélveme la vida'.

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En cine también ha participado en títulos como 'Soñar no cuesta nada', 'La pena máxima' y 'Donde tú quieras', además de haber sido nominado en distintas ocasiones a los Premios India Catalina.



La nominación de Vesga se suma al destacado desempeño de Pluribus en la temporada de premios. La producción obtuvo 18 candidaturas a los Emmy, entre ellas mejor serie dramática, mejor actriz principal para Rhea Seehorn, mejor actriz de reparto para Karolina Wydra y mejor dirección para Vince Gilligan.



Desde su estreno en 2025, la serie ha acumulado 12 premios y más de 50 nominaciones en certámenes internacionales. Entre sus reconocimientos figuran los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Satellite Awards, los Premios Saturn y el galardón del Instituto Americano del Cine (AFI) como programa televisivo del año.



La ceremonia de los Premios Emmy se realizará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será presentada por la actriz Mariska Hargitay. Antes de esa fecha también se entregarán los Emmy Creativos, programados para el 5 y 6 de septiembre, mientras que los Emmy científico-técnicos se celebrarán el 14 de octubre.

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