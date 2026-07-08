Rumores de un nuevo embarazo de Epa Colombia generan polémica

La vida personal de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de que comenzara a circular la versión de que la empresaria estaría esperando nuevamente un hijo. La información ha despertado expectativa, especialmente porque surge mientras la creadora de contenido permanece privada de la libertad cumpliendo una condena en Bogotá.

Hasta el momento, el supuesto embarazo no ha sido confirmado oficialmente por Epa Colombia, su pareja sentimental, Karol Samantha Barbosa, su familia, su equipo de defensa o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Por esta razón, la información continúa en el terreno de las versiones y especulaciones surgidas en redes sociales.

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¿De dónde salió el rumor del embarazo de Epa Colombia?

La versión comenzó a difundirse después de una transmisión radial de la emisora Mix, en la que una locutora aseguró que Karol Samantha Barbosa habría dado supuestas señales sobre un nuevo embarazo de la empresaria.

Según lo mencionado durante el espacio radial, la pareja de Epa Colombia habría hecho comentarios relacionados con la difícil situación que atraviesa Barrera luego de que la Corte Suprema de Justicia negara la posibilidad de que cumpliera su condena bajo el beneficio de casa por cárcel. En medio de ese contexto, la presentadora afirmó que supuestamente “se encuentra nuevamente en estado de embarazo”.

Sin embargo, la misma locutora aclaró que no tenía certeza sobre la información y que se trataba de una versión atribuida a comentarios realizados en redes sociales. Desde entonces, el supuesto embarazo comenzó a replicarse entre usuarios de distintas plataformas digitales.

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Yina Calderón se pronunció sobre el supuesto segundo embarazo

Ante la ola de rumores, la influenciadora Yina Calderón, amiga cercana de Daneidy Barrera, reaccionó al tema y negó que Epa Colombia esté esperando un bebé.

Calderón aseguró que la información era falsa y recordó que la primera maternidad de Epa Colombia se dio mediante un proceso de inseminación artificial. La empresaria de productos capilares se convirtió en madre de su hija Daphne Samara, quien actualmente está bajo el cuidado de Karol Samantha Barbosa.

La creadora de contenido también cuestionó que el rumor apareciera mientras Epa Colombia atraviesa un complejo momento judicial y aseguró que no tendría sentido hablar de un nuevo embarazo sin una confirmación oficial.

La situación de Epa Colombia en prisión aumentó la preocupación de sus allegados. El rumor sobre un posible embarazo surgió en medio de la preocupación que han expresado personas cercanas a la empresaria por su situación en prisión.

Epa Colombia permanece recluida en Bogotá cumpliendo una condena de más de cinco años por hechos ocurridos en noviembre de 2019, relacionados con daños a una estación de TransMilenio y otros delitos por los que fue encontrada responsable por la justicia colombiana.

En los últimos días, Yina Calderón manifestó públicamente su preocupación y afirmó que ni familiares ni personas de su equipo legal habrían podido tener contacto reciente con ella. La influenciadora aseguró que la situación era preocupante y pidió respuestas sobre el estado de la empresaria.

Por su parte, la abogada Wendy Herrera también denunció dificultades para ingresar al centro de reclusión y afirmó que se le habría impedido reunirse con su defendida, situación que calificó como una afectación al derecho a la defensa.

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Epa Colombia guarda silencio sobre el supuesto embarazo

Mientras crece la conversación en redes sociales, Epa Colombia y Karol Samantha Barbosa no han entregado una declaración pública que confirme o desmienta la posibilidad de un segundo embarazo.

Por ahora, la única información disponible proviene de versiones difundidas por terceros y de la reacción de personas cercanas a la empresaria, por lo que el supuesto embarazo continúa sin respaldo oficial.

De confirmarse en el futuro, este sería el segundo proceso de maternidad de Daneidy Barrera, quien en 2024 anunció el nacimiento de su hija Daphne Samara tras un proceso de inseminación artificial.

Con información de El Universal.

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