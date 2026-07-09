Juanda Caribe mostró los primeros diseños de su marca de ropa interior

El humorista y creador de contenido barranquillero Juanda Caribe está aplicando a la perfección el refrán “si la vida te da limones, haz limonada”, luego de revelar en sus redes sociales un adelanto de lo que será su nueva línea de ropa interior: ‘Tanga Caribe’.

El empresario recibió ese apodo tras una polémica dinámica en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. En la prueba del “congelado”, Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torres, le entregó de forma sarcástica una tanga a Juanda Caribe, a quien señaló de presuntamente “irrespetar a las mujeres”. Desde entonces, seguidores del programa y fanáticos de Torres empezaron a llamarlo ‘Tanga Caribe’.

Tras su salida del reality, en el que ocupó el segundo lugar, Juanda Caribe decidió aprovechar ese sobrenombre para lanzar oficialmente su propia línea de ropa interior. Es decir, convertirlo en negocio. “Voy a sacar la línea de tangas de Juanda”, expresó durante un live de TikTok, poco después de salir del programa, en compañía de Mariana Zapata y Campanita.

En la publicación que hizo Juanda Caribe se observa un adelanto de lo que tendrá esta primera colección: piezas con encaje, ajustadas a la figura, en tonos beige y blanco. El humorista acompañó la publicación con el siguiente mensaje: “Ya están listos los diseños, ahora vamos a ejecutar. Creo que a finales de agosto tendremos colección. #TangaCaribe es una realidad”.

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