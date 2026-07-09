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Juanda Caribe mostró los primeros diseños de su marca de ropa interior
El creador de contenido barranquillero dio a conocer que, en agosto la línea estaría en el mercado.
Authored by
cesarmuñoz
Juanda-Caribe.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 9 de Julio de 2026

El humorista y creador de contenido barranquillero Juanda Caribe está aplicando a la perfección el refrán “si la vida te da limones, haz limonada”, luego de revelar en sus redes sociales un adelanto de lo que será su nueva línea de ropa interior: ‘Tanga Caribe’.

El empresario recibió ese apodo tras una polémica dinámica en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. En la prueba del “congelado”, Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torres, le entregó de forma sarcástica una tanga a Juanda Caribe, a quien señaló de presuntamente “irrespetar a las mujeres”. Desde entonces, seguidores del programa y fanáticos de Torres empezaron a llamarlo ‘Tanga Caribe’.

Tras su salida del reality, en el que ocupó el segundo lugar, Juanda Caribe decidió aprovechar ese sobrenombre para lanzar oficialmente su propia línea de ropa interior. Es decir, convertirlo en negocio. “Voy a sacar la línea de tangas de Juanda”, expresó durante un live de TikTok, poco después de salir del programa, en compañía de Mariana Zapata y Campanita.

En la publicación que hizo Juanda Caribe se observa un adelanto de lo que tendrá esta primera colección: piezas con encaje, ajustadas a la figura, en tonos beige y blanco. El humorista acompañó la publicación con el siguiente mensaje: “Ya están listos los diseños, ahora vamos a ejecutar. Creo que a finales de agosto tendremos colección. #TangaCaribe es una realidad”.

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Así las cosas, en agosto de este año estaría disponible la colección ‘Tanga Caribe’. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores ya están atentos a lo que será este nuevo negocio del barranquillero.

Juanda Caribe estrena ‘Lo revivimos’ junto a Mariana Zapata

El humorista y creador de contenido Juanda Caribe presentó oficialmente su nuevo sencillo ‘Lo Revivimos’, un lanzamiento que rápidamente se posicionó en tendencia en plataformas digitales no solo por su propuesta musical, sino también por la participación de la influencer Mariana Zapata, quien es la protagonista del videoclip.

El estreno ha generado conversación en redes sociales, donde los seguidores del artista han destacado tanto el tono romántico del tema como la química evidente entre ambos protagonistas, que nuevamente quedan en el centro de la atención mediática tras su paso por el reality La casa de los famosos Colombia 2026.

Tomado de El Universal.

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