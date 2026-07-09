Se acabó el silencio: el polémico anuncio de Sheila Gándara en redes sociales

Aunque la influenciadora publicó un video en sus redes sociales que no hacía referencia al nuevo romance de su expareja, la sección de comentarios se llenó rápidamente de preguntas sobre lo que pensaba de la relación entre Juanda y Mariana. Sin embargo, Sheila optó por no responder a ninguno de los mensajes.
No es la primera vez que la creadora de contenido se ve relacionada con este tema. En una ocasión anterior aseguró públicamente que no le guardaba rencor a Juanda Caribe, por lo que evitó alimentar cualquier tipo de polémica alrededor de su vida personal.
“Se acabó el silencio”, Sheila Gándara
Las versiones sobre un posible pronunciamiento aumentaron luego de que Sheila compartiera una historia en Instagram en la que aparece una silla envuelta en llamas mientras se lee el mensaje: “Se acabó el silencio. Viernes 10 de julio, 7:00 p. m.”
La publicación no ofrece mayores detalles sobre lo que ocurrirá ese día, pero fue suficiente para que cientos de seguidores comenzaran a especular con la posibilidad de que la influenciadora conceda una entrevista, participe en un pódcast o, por primera vez, hable públicamente sobre su relación con Juanda Caribe y el reciente romance del creador de contenido.
No obstante, otros usuarios consideran que el mensaje podría corresponder a una estrategia de expectativa para el lanzamiento de un nuevo proyecto profesional, como una canción o una colaboración digital, y no necesariamente a una declaración sobre su vida sentimental.
Tomado de El Universal.
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