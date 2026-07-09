Se acabó el silencio: el polémico anuncio de Sheila Gándara en redes sociales

La confirmación del romance entre Juanda Caribe y Mariana Zapata sigue generando conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Ahora, la atención se trasladó a Sheila Gándara, expareja del creador de contenido y madre de su hija, luego de compartir un enigmático mensaje en redes sociales que despertó toda clase de especulaciones.

Después de varias semanas de rumores y de las constantes muestras de complicidad que ambos protagonizaron tras su participación en el reality, Juanda Caribe y Mariana Zapata oficializaron su relación durante un evento realizado en Barranquilla con motivo del lanzamiento del video musical en el que trabajaron juntos.

La confirmación llegó cuando Mariana tomó el micrófono para agradecer el respaldo del público y, frente a los asistentes, le dedicó un “te amo” a Juanda Caribe. Instantes después, la pareja se besó sobre el escenario, sellando públicamente el inicio de su noviazgo y provocando una ola de reacciones en redes sociales.

Tras el anuncio, numerosos usuarios dirigieron su atención hacia Sheila Gándara, quien durante varios años mantuvo una relación con Juanda Caribe y con quien tiene una hija.

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