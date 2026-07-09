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Se acabó el silencio: el polémico anuncio de Sheila Gándara en redes sociales
La ex de Juanda Caribe publicó una sugestiva historia que despertó todo tipo de inquietudes en sus seguidores.
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cesarmuñoz
Sheila Gandara. Foto: @sheilafgandara
Colprensa
Colprensa
Jueves, 9 de Julio de 2026

La confirmación del romance entre Juanda Caribe y Mariana Zapata sigue generando conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Ahora, la atención se trasladó a Sheila Gándara, expareja del creador de contenido y madre de su hija, luego de compartir un enigmático mensaje en redes sociales que despertó toda clase de especulaciones.

Después de varias semanas de rumores y de las constantes muestras de complicidad que ambos protagonizaron tras su participación en el reality, Juanda Caribe y Mariana Zapata oficializaron su relación durante un evento realizado en Barranquilla con motivo del lanzamiento del video musical en el que trabajaron juntos.

La confirmación llegó cuando Mariana tomó el micrófono para agradecer el respaldo del público y, frente a los asistentes, le dedicó un “te amo” a Juanda Caribe. Instantes después, la pareja se besó sobre el escenario, sellando públicamente el inicio de su noviazgo y provocando una ola de reacciones en redes sociales.

Tras el anuncio, numerosos usuarios dirigieron su atención hacia Sheila Gándara, quien durante varios años mantuvo una relación con Juanda Caribe y con quien tiene una hija.

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Aunque la influenciadora publicó un video en sus redes sociales que no hacía referencia al nuevo romance de su expareja, la sección de comentarios se llenó rápidamente de preguntas sobre lo que pensaba de la relación entre Juanda y Mariana. Sin embargo, Sheila optó por no responder a ninguno de los mensajes.

No es la primera vez que la creadora de contenido se ve relacionada con este tema. En una ocasión anterior aseguró públicamente que no le guardaba rencor a Juanda Caribe, por lo que evitó alimentar cualquier tipo de polémica alrededor de su vida personal.

“Se acabó el silencio”, Sheila Gándara

Las versiones sobre un posible pronunciamiento aumentaron luego de que Sheila compartiera una historia en Instagram en la que aparece una silla envuelta en llamas mientras se lee el mensaje: “Se acabó el silencio. Viernes 10 de julio, 7:00 p. m.” 

La publicación no ofrece mayores detalles sobre lo que ocurrirá ese día, pero fue suficiente para que cientos de seguidores comenzaran a especular con la posibilidad de que la influenciadora conceda una entrevista, participe en un pódcast o, por primera vez, hable públicamente sobre su relación con Juanda Caribe y el reciente romance del creador de contenido.

No obstante, otros usuarios consideran que el mensaje podría corresponder a una estrategia de expectativa para el lanzamiento de un nuevo proyecto profesional, como una canción o una colaboración digital, y no necesariamente a una declaración sobre su vida sentimental.

Tomado de El Universal.

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