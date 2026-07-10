Esposa de Carlos Calero enfrenta un nuevo reto de salud en medio de su lucha contra el cáncer

Paulina Ceballos, esposa del presentador colombiano Carlos Calero, preocupó a sus seguidores luego de revelar que atraviesa una nueva situación de salud mientras continúa con su proceso médico tras ser diagnosticada con cáncer de seno en 2024.

La comunicadora y mánager compartió a través de sus redes sociales una imagen desde un centro médico en la que dejó ver que se encuentra hospitalizada y acompañada por sus seres queridos. En la publicación, Ceballos destacó el respaldo espiritual y familiar que ha recibido durante este momento.

“Tengo la mejor compañía, Dios, en ese cielo hermoso, mi niña Sofía Calero y super atendida con los mejores. Gracias. Y ya viene mortito Carlos Calero”, escribió junto a la fotografía.

Aunque Paulina no entregó detalles sobre el motivo específico de esta hospitalización, el mensaje generó preocupación entre sus seguidores, quienes han estado atentos a la evolución de su estado de salud desde que hizo público su diagnóstico.

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Paulina Ceballos continúa su lucha contra el cáncer de seno

La esposa de Carlos Calero confirmó en julio de 2024 que había sido diagnosticada con cáncer de seno. La noticia fue compartida por medio de un video en el que apareció junto al presentador y sus hijos, Sofía y Carlos, explicando que la familia había decidido mantener el proceso en privado durante las primeras semanas.

En ese momento, Ceballos aseguró que recibió el diagnóstico con tranquilidad y fe, además de señalar que contaba con un pronóstico favorable y que estaba preparada para iniciar el tratamiento correspondiente.

Desde entonces, la comunicadora ha compartido algunos momentos de este camino, entre ellos el cambio de imagen que realizó al raparse el cabello como parte del proceso médico. En aquella ocasión estuvo acompañada por Carlos Calero, sus hijos y personas cercanas, mostrando el apoyo familiar que ha sido clave durante la enfermedad

La familia Calero, un apoyo fundamental para Paulina

Durante esta etapa, Carlos Calero ha acompañado públicamente a su esposa y ha destacado la fortaleza con la que ella ha afrontado la enfermedad. El presentador de ‘Día a día’ ha manifestado que la unión familiar y la fe han sido importantes para enfrentar este desafío.

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La pareja, que lleva más de dos décadas de matrimonio, ha construido una familia junto a sus hijos Sofía y Carlos. Además de su papel como esposa del reconocido presentador, Paulina Ceballos tiene una trayectoria propia en el mundo del entretenimiento colombiano como comunicadora y representante de talentos.

En medio de esta nueva situación de salud, la familia no ha entregado mayores detalles médicos sobre la hospitalización de Ceballos. Mientras tanto, sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y acompañamiento en esta etapa de su tratamiento.

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