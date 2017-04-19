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¿Predicción o coincidencia? La canción de Ricardo Arjona que causa revuelo durante el Mundial 2026
Una estrofa del tema lanzado hace tres décadas despertó todo tipo de comentarios entre aficionados.
Authored by
cesarmuñoz
Colprensa
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Jueves, 9 de Julio de 2026

Una canción del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona volvió a cobrar relevancia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, luego de que usuarios en redes sociales y diversos medios destacaran la similitud entre una de sus estrofas y algunas de las medidas implementadas en el torneo.

Se trata de “Noticiero”, tema publicado en 1996 como parte del álbum Si el Norte Fuera el Sur, cuya letra ha sido interpretada por algunos internautas como una referencia anticipada a elementos presentes en la actual edición del campeonato.

El tema fue grabado en Hollywood, Estados Unidos, y está construido como un noticiero en el que el cantante relata diferentes acontecimientos mediante rimas. A lo largo de la canción se mencionan asuntos relacionados con la política, la cobertura mediática, el consumo y otros temas de interés público.

La pieza en cuestión aborda la asimilación de los deportes tradicionales en territorio norteamericano bajo modelos de consumo de masas y entretenimiento televisivo, coincidiendo temporalmente con los primeros años de existencia de la Major League Soccer (MLS), liga fundada a raíz de los compromisos organizativos de la Copa del Mundo de 1994.

La estrofa que generó comparaciones con el Mundial 2026

La estrofa que ha generado mayor atención en el contexto del Mundial dice: “El fútbol gana terreno en los Estados Unidos, quieren cambiar la estructura pa’ que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías, y ocho tiempos fuera pa’ vendernos porquerías”.

Lea aquí: Ciro Boneth presenta Vuelve a mí, un homenaje al vallenato con un sonido renovado

En ese sentido, las publicaciones que retomaron la canción se enfocaron principalmente en la implementación de las pausas de hidratación (cooling breaks) durante el Mundial 2026. Estas interrupciones, previstas por la FIFA cuando las condiciones climáticas lo requieren, tienen una duración aproximada de tres minutos y también representan espacios en los que las transmisiones televisivas incorporan bloques publicitarios.

Entre los aspectos que han sido relacionados con la letra de la canción destacan:

1. Pausas de hidratación: interrupciones obligatorias durante los encuentros cuando las altas temperaturas así lo ameritan.

2. Espacios para publicidad: las pausas permiten a las transmisiones incluir mensajes comerciales sin afectar el desarrollo del partido.

3. Organización del espectáculo deportivo: algunos usuarios interpretaron que la estrofa hace referencia a la creciente influencia de los modelos de entretenimiento y comercialización en el fútbol.

Este esquema de comercialización fue contrastado por los críticos con los versos específicos de la composición de 1996, donde se plantea la alteración del formato de juego con fines económicos.

Tomado de El Colombiano.

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