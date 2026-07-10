¿Karola está embarazada? La reacción de Eidevin López aumentó las dudas

Karol Alcendra, más conocida como Karola, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que surgieran versiones sobre un supuesto embarazo que tendría como padre a Eidevin López, creador de contenido con quien habría mantenido una relación tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Eidevin López y la noticia ha generado dudas entre numerosos internautas, quienes aseguran no estar completamente convencidos de la información que circula en plataformas digitales.

La polémica comenzó después de que Karola hablara públicamente sobre su presunto embarazo y señalara a Eidevin como el supuesto padre del bebé. Desde entonces, miles de usuarios se dirigieron a las redes sociales del influenciador para conocer su reacción.

Reacción de Eidevin al presunto embarazo de Karola

Lo que encontraron fue un detalle que llamó la atención. Eidevin compartió varias historias en Instagram en las que aparecía cuidando a una niña pequeña y comentando, en tono de broma, que tenía ganas de convertirse en padre y que incluso estaba “practicando” para asumir ese papel en el futuro.

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No obstante, en ninguna de las publicaciones mencionó a Karola ni hizo referencia directa al supuesto embarazo. Por el contrario, continuó compartiendo contenido habitual e incluso bromeó con la idea de encontrar a la mujer ideal para formar una familia.

La ausencia de una reacción clara provocó que muchos seguidores comenzaran a cuestionar la veracidad de la noticia. Algunos usuarios dejaron comentarios preguntándole directamente si estaba enterado del supuesto embarazo, mientras otros expresaron que esperan una confirmación oficial antes de creer la información.

Por ahora, ni Karola ni Eidevin López han mostrado pruebas o anuncios conjuntos que despejen las dudas. Mientras tanto, el tema sigue generando debate en redes sociales, donde algunos celebran la posibilidad de que la influenciadora se convierta en madre, mientras otros consideran que aún faltan detalles para dar por hecho el embarazo.