Ya se conoce la fecha de la audiencia de imputación contra el hermano de Daniel Quintero; podría ir a la cárcel

El Consejo Superior de la Judicatura fijó para el 3 de agosto a las 2:00 p.m. la audiencia de imputación, en la que posiblemente se solicite medida de detención en un centro penitenciario contra el exconcejal de Medellín Miguel Quintero Calle –hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero–.

Para la imputación también están citados los ciudadanos Sebastián Ortega Urán, Álvaro Villada García, así como la exsecretaria de Medio Ambiente Vanessa Álvarez Restrepo.

Los cuatro serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y el de peculado por apropiación a raíz del caso de corrupción entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

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El escándalo que involucra a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, surgió a partir de una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante el periodo 2020-2022.

Según el ente investigador, se habrían presentado irregularidades en seis contratos por más de $17.000 millones. La Fiscalía señaló que los convenios habrían sido utilizados para direccionar recursos mediante subcontrataciones y que parte de esos dineros habrían terminado financiando actividades políticas, hipótesis que fue expuesta durante las audiencias contra varios exfuncionarios y contratistas.

Dentro del avance del proceso, la Fiscalía empezó a mencionar a Miguel Quintero como una persona que habría tenido influencia en decisiones del Área Metropolitana pese a no ocupar un cargo oficial dentro de la entidad.

Entre los elementos presentados están testimonios, conversaciones de chats y otros materiales probatorios que apoyarían esta tesis.

¿Quiénes son los otros imputados?

Si bien el nombre de Miguel Quintero ha sido ampliamente difundido en estos días, también vale la pena conocer a los otros imputados.

Por ejemplo, de Sebastián Ortega Urán se sabe que es un empresario y dirigente cercano al entorno político de Bello; es hijo del excongresista bellanita William Ortega.

Su nombre apareció dentro de la investigación por presuntas irregularidades en el Área Metropolitana luego de que la Fiscalía y medios de comunicación revelaran conversaciones del grupo denominado “Amigos”, en las que, según la investigación, habría participado junto a Miguel Quintero Calle y Álvaro Villada en esos chats.

Ortega aparecería en el chat gestionando hojas de vida para posibles vinculaciones laborales dentro de entidades públicas. De hecho, uno de los mensajes atribuidos a Ortega habla sobre un candidato a un puesto en el Amva con el que el grupo podría influir.

“Este también puede servir, Miguel, es de confianza”, habría dicho Ortega pese a no hacer parte del Amva.

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Además, tal como lo reseñó El Colombiano en su momento, William Ortega, fue mencionado en el escándalo relacionado con la venta de la participación de Afinia.

La otra funcionaria que estará en el banquillo de los acusados es la exsecretaria Vanessa Álvarez Restrepo. Su llegada a la administración municipal ocurrió cuando fue nombrada como secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

El nombramiento se produjo el 11 de mayo de 2022 y su posesión fue registrada el 17 de mayo de 2022, en medio de una polémica porque ocurrió cuando Daniel Quintero se encontraba suspendido temporalmente por la Procuraduría.

Posteriormente, su nombre apareció dentro del expediente del Área Metropolitana cuando una testigo que colabora con la justicia mencionó que Álvarez habría tenido un papel como persona cercana al manejo contractual del Área Metropolitana, señalando que habría sido un enlace entre la subdirección administrativa dirigida por Álvaro Villada y otras áreas de la entidad.

La testigo afirmó que Álvarez “revisaba todos los contratos y daba los vistos buenos”. Hoy en día, pese a las graves acusaciones, Álvarez Restrepo estaría vinculada al Fondo Adaptación, entidad adscrita al Gobierno de Gustavo Petro.

Finalmente, de Álvaro Alonso Villada García hay que decir que antes de llegar al Ámva, estuvo vinculado a la Gobernación de Luis Pérez Gutiérrez (2016-2019).

Posteriormente, con la llegada de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín y la elección de Juan David Palacio Cardona como director de la entidad, Villada llegó allí en 2020 como subdirector Administrativo y Financiero, cargo desde el cual tenía funciones relacionadas con asuntos administrativos, financieros y presupuestales de la entidad.

Sin embargo, su nombre tomó relevancia dentro del escándalo del Amva cuando la Fiscalía reveló que Villada aparece mencionado no solo en el polémico chat “Amigos”, sino también como una persona que habría tenido participación dentro de la estructura administrativa investigada.

La Fiscalía sostiene que, por el cargo que ocupaba, habría tenido un papel en la gestión interna de procesos contractuales; además, en chats revelados dentro del expediente aparece conversando con Miguel Quintero Calle y Sebastián Ortega sobre asuntos administrativos, hojas de vida y temas relacionados con la entidad.