Uribe agradece a Petro por permitir que Santiago Uribe sea recluido en batallón

El expresidente Álvaro Uribe agradeció esta tarde la decisión del gobierno de Gustavo Petro de permitir la reclusión en un sede militar de su hermano Santiago Uribe, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 28 años de prisión como "coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad".



"Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar", afirmó Uribe, en un mensaje desde su cuenta de X.



El mandatario precisó que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le comunicó que el presidente Petro "aceptó las razones invocadas" por los abogados de su hermano y la familia, para conceder el traslado.



"Muchas gracias. Los abogados seguirán en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena", agregó el exmandatario.

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El fallo de la Corte confirmó "la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia", que declaró a Santiago Uribe "coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad".



Según la Sala, entre 1990 y 1994 Santiago Uribe "conformó y dirigió un grupo armado ilegal conocido como 'Los Doce Apóstoles'" desde la hacienda La Carolina, en Yarumal (Antioquia).



Ese grupo, según la sentencia, ejecutó "un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas que consideraban como indeseables" y supuestos auxiliadores de la guerrilla. Era la política que el expediente llamada "limpieza social".



La sentencia también señaló a Uribe de ser "coautor impropio en el homicidio agravado de Camilo Barrientos Durán", a partir del testimonio del exteniente Juan Carlos Meneses, entonces comandante de Policía de Yarumal. Según el fallo, el exuniformado narró que en varias reuniones que Uribe "le exhibió personalmente" una lista negra "en el que pudo observar el nombre de Camilo Barrientos Durán", incluido allí desde julio de 1993.



A partir de esa lista, sostuvo la Sala, Uribe dio la orden de matarlo y su mano derecha, alias "Rodrigo", designó a los sicarios. Para la Corte, ese reparto reveló "un claro acuerdo previo o plan común", con "división de funciones" entre los miembros de la organización.



El fallo detalló cómo se concretó el asesinato. Los ejecutores aprovecharon, según la Sala, "la situación de indefensión de la víctima". Barrientos conducía su bus en la ruta Yarumal-Campamento cuando dos hombres sentados atrás le dispararon en la cabeza, el 25 de febrero de 1994.

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