Solo quedan 6 días de ventana para traslado entre regímenes pensionales

La cuenta regresiva comenzó. Quedan seis días para que miles de colombianos puedan solicitar el traslado entre regímenes pensionales, una oportunidad que cierra el próximo 16 de julio y que por primera vez permite cambiarse de Colpensiones a un fondo privado o viceversa a quienes estén a menos de diez años de cumplir la edad de pensión.



"Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, deben tramitar las solicitudes de traslado de las personas que, aun sin hababer culminado el proceso de doble asesoría, manifiesten por cualquier medio, a más tardar el 16 de julio de 2026, su intención de trasladarse", ordenó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.



La instrucción se fundamenta en la protección del afiliado y en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, con el fin de garantizar que ninguna barrera procedimental impida el ejercicio legítimo del traslado.

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Para acceder a la oportunidad, los interesados deben cumplir tres requisitos: tener al menos 750 semanas cotizadas si son mujeres o 900 si son hombres; estar a menos de diez años de cumplir la edad de pensión —es decir, mujeres de 47 años o más y hombres de 52 años o más—; y haber recibido la doble asesoría, aunque el Ministro aclaró que las solicitudes presentadas antes del cierre del plazo deben tramitarse incluso si este último requisito no está completo.



Antes de la Reforma Pensional, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, quienes les faltaban menos de diez años para pensionarse no podían cambiarse de régimen. La nueva norma abrió esta ventana para que los afiliados revisen cuál sistema les conviene más.



Colpensiones anunció la ampliación temporal de horarios de atención en sus puntos de atención al ciudadano (PAC) a nivel nacional. Los sábados 11 y domingo 12 de julio atenderán de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua, mientras que entre el 14 y el 16 de julio extenderán el horario hasta las 6:00 p.m., también en jornada continua. Los PAC ubicados dentro de la red CADE y FNA no tendrán horario extendido.

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