DANE pone a disposición del nuevo gobierno toda la información estadística en el marco del empalme

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregará toda la información para el empalme con el nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, aunque no lo hará directamente, debido a que las administraciones saliente y entrante decidieron suspender esos encuentros.

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“Como entidad rectora del Sistema Estadístico Nacional, el DANE pondrá a disposición toda la información requerida en el marco del proceso de transición gubernamental, a través de los mecanismos y canales oficiales establecidos para tal fin, reafirmando su compromiso con los principios de transparencia, legalidad, independencia técnica y servicio al Estado”, indicó la entidad dirigida por Piedad Urdinola.

El DANE informó que los datos serán divulgados de forma abierta a la ciudadanía, “garantizando el acceso y la transparencia que respalda la labor estadística del país”.

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“Este proceso se adelantará siguiendo las directrices que imparta el Gobierno, con pleno respeto a la Constitución y a las leyes y contará con la respectiva transmisión institucional para toda la ciudadanía”, apuntó la entidad.

La institución expresó que, si bien no se convocó una mesa específica para el sector de información estadística (DANE e IGAC), sino que fue abordado en el mismo espacio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esto no modifica su compromiso de dar a conocer su gestión con claridad ante los colombianos.

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El DANE destacó que las estadísticas oficiales constituyen un bien público y un patrimonio del Estado. Por ello, enfatizó que continuará garantizando la producción y difusión de información con los más altos estándares de calidad, oportunidad y rigor técnico, como soporte para la toma de decisiones públicas y privadas, independientemente de los cambios en el Poder Ejecutivo.

La información del DANE sirve de base para la formulación de políticas públicas y el seguimiento de indicadores como inflación, desempleo, pobreza, crecimiento económico y demografía, por lo que constituye uno de los principales insumos técnicos para el inicio de una nueva administración gubernamental.

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