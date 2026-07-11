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CiberPaz impulsa la transformación digital del país
A través de la Universidad de Pamplona, el Ministerio TIC, lidera un proceso de formación que fortalece las competencias digitales, promueve el uso ético de la inteligencia artificial y contribuye al cierre de la brecha tecnológica en Colombia.
Authored by
cesarmuñoz
CiberPaz impulsa la transformación digital del país
Aliado Estratégico
Información de Aliado Estratégico
Sábado, 11 de Julio de 2026

La transformación digital de Colombia tiene en las instituciones educativas, uno de sus principales aliados, la Universidad de Pamplona. En articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la institución lidera el desarrollo de CiberPaz Formaciones, una estrategia nacional que fortalece las habilidades digitales de niños, niñas, jóvenes, docentes y comunidades, mediante procesos de formación gratuitos orientados al uso responsable de las tecnologías y la inteligencia artificial.

Por su parte la ministra TIC, Carina Murcia, destacó:"Han sido tres años donde hemos llegado a más de 3.000.000 de colombianos y colombianas sensibilizados con CiberPaz, en todos los territorios. También trabajamos para que más mujeres participen en el desarrollo tecnológico del país. La formación en habilidades digitales abre puertas a la educación, el empleo y el emprendimiento, y es clave para construir una transformación digital más inclusiva".

Más que una oferta de cursos, CiberPaz se consolida como una iniciativa de alto impacto social que promueve la innovación, el emprendimiento, la empleabilidad y la construcción de una ciudadanía digital ética, crítica e incluyente. A través de este programa, los colombianos adquieren herramientas para enfrentar los desafíos de la economía digital y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

El liderazgo académico de la Universidad de Pamplona ha sido determinante para la consolidación del programa. Gracias a su experiencia en formación y extensión, la institución ha contribuido a ampliar la cobertura de CiberPaz en contextos urbanos, rurales y de difícil acceso en 18 departamentos del país, certificando a más de 190 docentes y beneficiando a miles de participantes en procesos de aprendizaje orientados al desarrollo social y tecnológico.

Lea aquí: Norte 2030, una iniciativa para construir la hoja de ruta de Norte de Santander

 

La ministra TIC, Carina Murcia, destacó: "Han sido tres años donde hemos llegado a más de 3.000.000 de colombianos y colombianas sensibilizados con CiberPaz”.
La ministra TIC, Carina Murcia, destacó: "Han sido tres años donde hemos llegado a más de 3.000.000 de colombianos y colombianas sensibilizados con CiberPaz”.
A través de la Universidad de Pamplona, el Ministerio TIC, lidera un proceso de formación que fortalece las competencias digitales.
A través de la Universidad de Pamplona, el Ministerio TIC, lidera un proceso de formación que fortalece las competencias digitales.
El programa promueve el uso ético de la inteligencia artificial.
El programa promueve el uso ético de la inteligencia artificial.
Ciberpaz contribuye al cierre de la brecha tecnológica en Colombia.
Ciberpaz contribuye al cierre de la brecha tecnológica en Colombia.

 

Entre marzo y junio de 2026, este eje certificó a 4.163 personas, de las cuales 2.428 fueron mujeres (58 %) y 1.733 hombres (42 %). Los participantes fortalecieron sus capacidades para el aprendizaje, la investigación, la innovación, la empleabilidad y el ejercicio responsable de la ciudadanía digital mediante seis cursos especializados en inteligencia artificial.

Tecnología como herramienta de transformación social

La oferta académica contempla cursos especializados en inteligencia artificial aplicada al emprendimiento, la productividad, los medios alternativos y comunitarios, el autoaprendizaje, la investigación, el empoderamiento femenino y la creación de contenidos digitales con enfoque en narrativas de paz. Cada uno de estos espacios busca que la tecnología se convierta en una herramienta para el desarrollo humano, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de los territorios.

Para el vicerrector de Bienestar y Extensión de la Universidad de Pamplona, Dr. Heriberto Rangel Navia, el programa representa una oportunidad para transformar la manera en que los ciudadanos se relacionan con la tecnología.

"La Universidad de Pamplona se siente muy feliz de participar junto al Ministerio TIC en un proceso de transformación cultural que permita incorporar la ciudadanía digital como parte del ejercicio cotidiano de nuestra sociedad", afirmó.

De igual manera, CiberPaz2026, en sus ejes de Formaciones y Sensibilizaciones, fortalece su apuesta por la formación en inteligencia artificial y el uso responsable de las tecnologías, con especial énfasis en la prevención de riesgos en internet para niños, niñas y adolescentes. El propósito es continuar promoviendo entornos digitales más seguros y formar ciudadanos capaces de interactuar de manera crítica, ética y responsable en el ecosistema digital.

Con este liderazgo, la Universidad de Pamplona reafirma su papel como una de las instituciones de educación superior que más aporta a la apropiación social del conocimiento y al fortalecimiento de las capacidades digitales del país. A través de CiberPaz, la academia demuestra que la educación, la innovación y la tecnología pueden convertirse en motores de inclusión, desarrollo y construcción de paz para las comunidades colombianas.

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