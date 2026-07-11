CiberPaz impulsa la transformación digital del país

La transformación digital de Colombia tiene en las instituciones educativas, uno de sus principales aliados, la Universidad de Pamplona. En articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la institución lidera el desarrollo de CiberPaz Formaciones, una estrategia nacional que fortalece las habilidades digitales de niños, niñas, jóvenes, docentes y comunidades, mediante procesos de formación gratuitos orientados al uso responsable de las tecnologías y la inteligencia artificial.

Por su parte la ministra TIC, Carina Murcia, destacó:"Han sido tres años donde hemos llegado a más de 3.000.000 de colombianos y colombianas sensibilizados con CiberPaz, en todos los territorios. También trabajamos para que más mujeres participen en el desarrollo tecnológico del país. La formación en habilidades digitales abre puertas a la educación, el empleo y el emprendimiento, y es clave para construir una transformación digital más inclusiva".

Más que una oferta de cursos, CiberPaz se consolida como una iniciativa de alto impacto social que promueve la innovación, el emprendimiento, la empleabilidad y la construcción de una ciudadanía digital ética, crítica e incluyente. A través de este programa, los colombianos adquieren herramientas para enfrentar los desafíos de la economía digital y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

El liderazgo académico de la Universidad de Pamplona ha sido determinante para la consolidación del programa. Gracias a su experiencia en formación y extensión, la institución ha contribuido a ampliar la cobertura de CiberPaz en contextos urbanos, rurales y de difícil acceso en 18 departamentos del país, certificando a más de 190 docentes y beneficiando a miles de participantes en procesos de aprendizaje orientados al desarrollo social y tecnológico.

Lea aquí: Norte 2030, una iniciativa para construir la hoja de ruta de Norte de Santander