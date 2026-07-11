CiberPaz impulsa la transformación digital del país

Entre marzo y junio de 2026, este eje certificó a 4.163 personas, de las cuales 2.428 fueron mujeres (58 %) y 1.733 hombres (42 %). Los participantes fortalecieron sus capacidades para el aprendizaje, la investigación, la innovación, la empleabilidad y el ejercicio responsable de la ciudadanía digital mediante seis cursos especializados en inteligencia artificial.
Tecnología como herramienta de transformación social
La oferta académica contempla cursos especializados en inteligencia artificial aplicada al emprendimiento, la productividad, los medios alternativos y comunitarios, el autoaprendizaje, la investigación, el empoderamiento femenino y la creación de contenidos digitales con enfoque en narrativas de paz. Cada uno de estos espacios busca que la tecnología se convierta en una herramienta para el desarrollo humano, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de los territorios.
Para el vicerrector de Bienestar y Extensión de la Universidad de Pamplona, Dr. Heriberto Rangel Navia, el programa representa una oportunidad para transformar la manera en que los ciudadanos se relacionan con la tecnología.
"La Universidad de Pamplona se siente muy feliz de participar junto al Ministerio TIC en un proceso de transformación cultural que permita incorporar la ciudadanía digital como parte del ejercicio cotidiano de nuestra sociedad", afirmó.
De igual manera, CiberPaz2026, en sus ejes de Formaciones y Sensibilizaciones, fortalece su apuesta por la formación en inteligencia artificial y el uso responsable de las tecnologías, con especial énfasis en la prevención de riesgos en internet para niños, niñas y adolescentes. El propósito es continuar promoviendo entornos digitales más seguros y formar ciudadanos capaces de interactuar de manera crítica, ética y responsable en el ecosistema digital.
Con este liderazgo, la Universidad de Pamplona reafirma su papel como una de las instituciones de educación superior que más aporta a la apropiación social del conocimiento y al fortalecimiento de las capacidades digitales del país. A través de CiberPaz, la academia demuestra que la educación, la innovación y la tecnología pueden convertirse en motores de inclusión, desarrollo y construcción de paz para las comunidades colombianas.
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