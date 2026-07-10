Supersociedades destacó las regiones y sectores que dominaron en 2025

La Superintendencia de Sociedades presentó el Estudio Empresarial Regional 2026, construido a partir de la información financiera reportada, validada y supervisada por la Entidad. El estudio analiza 29.133 sociedades de todos los tamaños y sectores económicos, permitiendo examinar el comportamiento empresarial de los 32 departamentos, nueve macrorregiones y seis macrosectores económicos con base en información real reportada por las compañías.

A nivel nacional, las sociedades analizadas registraron ingresos operacionales por $1.490,4 billones, activos por $2.000,1 billones y utilidades netas por $91,6 billones. Los resultados muestran una estructura financiera sólida respaldada por un patrimonio superior a $1.084,1 billones.

Entre los hallazgos generales se destaca que comercio continuó liderando la generación de ingresos empresariales, con una participación cercana a 40,5% del total nacional, mientras que servicios se consolidó como el principal generador de utilidades y el sector con mayor volumen de activos. Asimismo, las empresas pequeñas registraron el mayor margen neto de rentabilidad entre los tamaños empresariales analizados.

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La región Caribe, por su parte, ocupó un lugar relevante dentro de este panorama empresarial. Durante 2025, las sociedades de la región registraron activos por $159 billones e ingresos operacionales por $124 billones, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país.

“Al mismo tiempo, ponemos a disposición del Gobierno Nacional, de las autoridades territoriales y de los responsables de la formulación de políticas públicas evidencia sólida para diseñar estrategias que fortalezcan el desarrollo empresarial, la competitividad y el crecimiento económico. Ese es el valor de una entidad eminentemente técnica: convertir la información en una herramienta para la toma de decisiones que beneficien al país”, dijo Nini Johanna Castañeda, la superintendente de Sociedades (e).

Estas cifras, según la Supersociedades, reflejan la importancia de un territorio en el que convergen actividades estratégicas para Colombia como el comercio, la industria, la logística portuaria, el turismo, los servicios empresariales y las actividades asociadas al comercio exterior.

Tomado de La República.

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