Suspenden el servicio de agua en Villa del Rosario por alta turbidez en la fuente de abastecimiento

Los habitantes de Villa del Rosario amanecieron este jueves 10 de julio sin el servicio de agua potable, luego de que la empresa Aqualia informara la suspensión total del suministro por problemas en la fuente de abastecimiento.

Según explicó la compañía, la medida obedece a la alta turbidez del agua y a afectaciones en el sistema de captación, situación que impide la producción normal de agua potable en la Planta de Tratamiento La Gran Colombia.

"Se informa a los usuarios del municipio de Villa del Rosario que el servicio de agua potable se encuentra suspendido debido a la alta turbidez en la fuente de abastecimiento y a afectaciones en el sistema de captación", indicó la empresa en un comunicado.

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La afectación cobija todo el municipio, mientras personal técnico adelanta labores para restablecer la operación en el menor tiempo posible.

Entretanto, Aqualia recomendó a la comunidad hacer un uso responsable de las reservas de agua mientras se supera la contingencia y agradeció la comprensión de los usuarios.

En Cúcuta el servicio opera con normalidad

Por su parte, Veolia Aguas de Norte de Santander informó que, pese a la situación presentada en Villa del Rosario, el servicio de agua potable en Cúcuta se presta con normalidad.

La empresa reiteró el llamado a los usuarios para mantener reservas de agua como medida preventiva, aunque aclaró que el suministro en su zona de operación no presenta afectaciones.

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