¿Courtois se despide de Bélgica? La confesión que sorprendió tras caer ante España

El portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, confesó que quiere tomarse un año de descanso de la selección y advirtió que, si la federación no acepta su propuesta, el partido ante España podría haber sido el último con el combinado nacional. Además, explicó la lesión que sufrió cuando sentía que "podía parar a España" y la decisión de su entrenador de sustituirlo.

"Le dije al médico que podía tener una pequeña lesión. Podía seguir, aunque sin golpear en largo. La decisión del míster fue cambiarme porque no estaba al 100 %. Quería aguantar cinco minutos para ver cómo evolucionaba, pero decidió sustituirme y no pasa nada; ante todo hay que pensar en el equipo", declaró en la zona mixta tras el encuentro disputado en Los Ángeles.

El guardameta del Real Madrid abandonó el terreno de juego del SoFi Stadium en el minuto 70 y su reemplazo, Senne Lammens, no pudo evitar el definitivo 2-1 anotado por Mikel Merino en el minuto 88.

"Estaba un poco triste por salir en un partido tan importante, porque me estaba sintiendo bien y sentía que podía parar a España. Con el empate, todo era posible hasta el final", afirmó Courtois, quien también salió en defensa de su compañero.

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El arquero explicó que el seleccionador Rudi Garcia felicitó al equipo por "plantarle cara a España y luchar hasta el final". Posteriormente, al ser consultado sobre la posibilidad de disputar el Mundial de 2030, sorprendió al revelar que contempla hacer una pausa en su carrera internacional.

"Estoy un poco en la duda de si seguir con la selección o no. Me gustaría descansar un año y después volver para disputar las eliminatorias y la Eurocopa", aseguró.

"Es algo que tengo que hablar con los dirigentes y con la selección para ver si aceptan ese plan. Si no es así, puede que este haya sido mi último partido con Bélgica. Sería bonito jugar el Mundial de España, porque es una casa para mí, pero cuatro años son muchos", añadió.

El futbolista nacido en Bree recordó que no suele lesionarse con frecuencia y atribuyó este problema al calendario actual del fútbol.

"Hoy (ayer) tuve que golpear el balón unas 30 veces en largo, con la máxima tensión. Llega un momento en que el músculo no aguanta. Son muchos partidos y por eso ocurrió. Si puedo gestionar un poco mejor la carga durante el año, podré estar disponible al cien por ciento para el Real Madrid", explicó.

Finalmente, Courtois habló sobre la próxima temporada y el reencuentro con José Mourinho.

"Es un gran entrenador. Lo tuve en el Chelsea y le guardo mucho cariño. El club ha trabajado para incorporar nuevos jugadores y ahora nos corresponde devolver esa confianza con buenos resultados", concluyó.

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