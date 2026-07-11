Invasión de carril habría provocado el violento choque en el que murió Moreno, en la vía El Zulia-San Cayetano

La Ye, donde se divide la vía que comunica a El Zulia con San Cayetano y se desprende el desvío hacia el corregimiento de Cornejo (San Cayetano), fue escenario de un choque que cobró la vida de Jhon Anderson Moreno Carvajalino.

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Este punto ya ha registrado incidentes anteriormente, pues el carril que conduce de El Zulia hacia Cornejo se cruza directamente con otro que circula en sentido contrario, creando un peligroso escenario en el sector conocido como Los Manguitos.

El riesgo se presenta cuando dos vehículos se dirigen a destinos opuestos, tal como ocurrió en la mañana de ayer, 10 de julio. A primeras horas del día, un automóvil Nissan gris se desplazaba desde Cornejo con destino a El Zulia, mientras que una motocicleta viajaba desde El Zulia hacia San Cayetano.

El motociclista era Jhon Anderson Moreno, quien conducía una Pulsar NS160, de placa EFO-71H. El hombre no logró evitar la colisión frontal con el vehículo.

Aunque las causas del accidente siguen siendo materia de investigación, la hipótesis preliminar indica que, al intentar incorporarse al carril derecho, el conductor del Nissan habría invadido por unos segundos el carril izquierdo, por donde se movilizaba Moreno.

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A esto se sumaría una posible alta velocidad de ambos vehículos, factor que habría sido determinante para el violento impacto. La motocicleta y el automóvil chocaron de frente, sufriendo graves daños en sus carrocerías. Incluso, la llanta delantera derecha del carro estalló debido a la fuerza de la colisión.

La peor parte se la llevó el motociclista, quien, pese a portar casco de protección, sufrió graves lesiones. La violencia del impacto hizo que su cuerpo girara por completo y quedara orientado hacia la parte trasera de la motocicleta.

Antes de caer al pavimento, salió expulsado del vehículo y golpeó el parabrisas del automóvil, fracturándolo. Además del fuerte trauma en la cabeza, sufrió múltiples fracturas en sus extremidades, varias de ellas evidentes a simple vista.

La escena era impactante y se volvió aún más dramática cuando del casco comenzó a brotar un abundante rastro de sangre. Debido al desnivel de la carretera, la sangre recorrió varios metros, mientras el motor de la motocicleta se apagaba y los airbags protegían a los ocupantes del automóvil.

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Tras una breve columna de humo, otros conductores y transeúntes que circulaban por esta importante vía se detuvieron para auxiliar a los involucrados. La principal preocupación era el estado del motociclista. Algunas personas se acercaron y notaron que aún respiraba levemente y hacía pequeños movimientos.

Por ello decidieron no moverlo, pues cualquier maniobra podía agravar sus heridas. En cambio, alertaron a las autoridades y solicitaron una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero los últimos minutos de vida de Moreno se escapaban.

El personal médico realizó las primeras valoraciones; sin embargo, solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, quien no resistió la gravedad de las heridas. Con este caso, aumenta la preocupante cifra de víctimas mortales por accidentes de tránsito en Norte de Santander.

La investigación quedó en manos de las autoridades de Tránsito y Transporte, que deberán establecer con exactitud cómo ocurrió el siniestro. Entretanto, habitantes y conductores que transitan diariamente por esta carretera insisten en la necesidad de construir una glorieta o una solución vial que reduzca el riesgo de nuevos accidentes.

Con este siniestro, ya son tres personas fallecidas y tres más heridas en la última semana sobre la vía que comunica a El Zulia con San Cayetano, pasando por Cornejo. El fin de semana anterior, un choque entre dos motocicletas dejó dos víctimas fatales.

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