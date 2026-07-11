Así fue el primer consejo de ministros de Abelardo de la Espriella antes de asumir la Presidencia

La presentación de un informe sobre los avances del empalme anticorrupción y la revisión de los asuntos prioritarios de cada uno de los ministerios hicieron parte del primer consejo de ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella, que se reunió en la noche de este viernes en Barranquilla.



Por cerca de 3 horas, los 11 ministros designados examinaron, junto con el presidente y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, los asuntos que deberán atender a partir del 7 de agosto, después de la posesión del nuevo Gobierno.



“Este es un equipo que está trabajando sin parar para hacer el mejor gobierno de la historia de Colombia”, dijo el mandatario electo, en una breve declaración al concluir la reunión.



El mandatario informó que durante el consejo de ministros se escuchó el informe del vicepresidente sobre los avances del empalme anticorrupción, “el estado de cosas de lo que estamos recibiendo y cómo atender cada una de esas contingencias”.

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Con cada uno de los ministros designados se hizo una revisión de los asuntos más importantes de sus carteras.



“Estamos poniendo en marcha un gobierno de acción, disciplina y resultados para reconstruir a Colombia. Desde antes de llegar al Gobierno este equipo está tomando medidas y organizando sus equipos”, manifestó De la Espriella.



Hasta el momento, el empalme se ha llevado a cabo sin ninguna conversación entre el gobierno entrante y saliente, luego de que el presidente electo suspendió el encuentro previsto por la negativa del presidente, Gustavo Petro, de aceptar el resultado de las elecciones.