Tribunal revoca arresto contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por tutela

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que ordenaba el arresto por cinco días del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, así como el pago de una multa, dentro de un proceso relacionado con un presunto desacato a una acción de tutela promovida por la representante a la Cámara Katherine Miranda.

La tutela fue presentada luego de que la congresista solicitara, mediante un derecho de petición, información sobre las actuaciones del Ministerio de Trabajo frente a las denuncias por presunto acoso y violencia basada en género al interior de RTVC.

En medio de esa controversia, Miranda había cuestionado la actuación del ministro al señalar: “El ministro Antonio Sanguino prefirió desacatar una orden judicial antes que responder. Hoy un juez ordena su arresto por encubrir a Holman Morris. ¿Qué están ocultando?”.

Durante la revisión del caso, el Tribunal Superior de Bogotá acogió los argumentos presentados por el Ministerio de Trabajo, que sostuvo haber entregado una respuesta “de fondo, clara, congruente y suficientemente motivada frente a la totalidad de los aspectos planteados en la petición” formulada por la representante.

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Tribunal revoca sanción contra Antonio Sanguino por tutela

La defensa del ministro también presentó una solicitud para dejar sin efecto la sanción. En ella argumentó que la cartera respondió dentro de los términos previstos por la ley y que parte de la información solicitada estaba protegida por reserva legal, debido a que involucraba posibles casos de acoso sexual y violencia basada en género. Según esa posición, mantener dicha reserva buscaba evitar la revictimización de las personas afectadas.

Tras conocerse la decisión judicial, Sanguino reaccionó a través de su cuenta en X y afirmó: “Queda demostrado que desde @MintrabajoCol actuamos conforme a la ley, respondimos de fondo los requerimientos y protegimos la información reservada de posibles víctimas, privilegiando su intimidad y evitando su revictimización frente al uso político y oportunista de la excongresista Miranda”.

El ministro también aseguró que “la justicia ratifica lo que siempre sostuvimos: cumplimos nuestro deber, protegimos derechos y actuamos con rigor jurídico. La verdad prevaleció. ¡Seguimos!”, en referencia al fallo que dejó sin efectos la orden de arresto temporal y la sanción económica impuesta en primera instancia.