Ataque con drones explosivos destruyó estación de Policía en Bolívar y dejó tres uniformados heridos

En la noche del viernes, 10 de julio, la estación de Policía del municipio de Arenal del Sur, en Bolívar, fue atacada con drones cargados con explosivos.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien aseguró que el hecho habría sido perpetrado presuntamente por miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Arana confirmó que el ataque dejó tres policías heridos, uno de ellos de gravedad, provocó la destrucción total de la infraestructura policial y causó el corte de energía en la zona.

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En el mensaje, el mandatario de los bolivarenses también aseguró que este no es un hecho aislado y advirtió que municipios del sur de Bolívar enfrentan una situación similar a la que viven regiones como el Catatumbo y el Cauca, donde los grupos armados ilegales han intensificado sus acciones.

El llamado de Yamil Arana al Gobierno nacional tras atentado con explosivos en Arenal del Sur

Ante este panorama, el gobernador Arana hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas y refuerce la presencia de la Fuerza Pública en la zona.

“Pedimos acciones militares urgentes en la zona. La situación no da espera”, señaló el gobernador de Bolívar.

Esta no es la primera vez que ocurre un ataque con explosivos en Arenal del Sur. El 30 de marzo de este año, la misma estación policial también fue atacada con drones, dejando una mujer herida y afectaciones en varias viviendas cercanas.