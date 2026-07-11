Entre la vida y la muerte: Deiby está en la UCI tras ser atacado a disparos en su casa en Ocaña

La familia López Manzano, en Ocaña, vive momentos de verdadero terror y preocupación. Uno de sus integrantes, identificado como Deiby Geovanny López Manzano, resultó gravemente herido en un ataque armado. Además, sus allegados han tenido que enfrentar la difusión de falsas noticias sobre su estado de salud.

Aunque no se sabe con certeza de dónde surgió el rumor de su fallecimiento, lo cierto es que el hombre, de 30 años, continúa recuperándose en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Al parecer, la violenta naturaleza del atentado dio origen a las versiones falsas que aseguraban que Deiby había muerto pocos minutos después de ser ingresado a la sala de urgencias del centro asistencial.

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En su propia casa

El ataque ocurrió en el barrio Simón Bolívar, de Ocaña, donde residía López, quien se desempeña como mecánico. Todo sucedió en la noche del pasado jueves, 9 de julio, cuando la rutina del hombre fue interrumpida por la llegada de dos sujetos en motocicleta hasta su vivienda.

Los hombres no llegaron de visita ni a saludar. Su único objetivo era acabar con la vida de Deiby. Tras identificar la residencia, ingresaron al inmueble y uno de ellos desenfundó un arma de fuego. Al ubicar a su víctima, abrió fuego sin darle oportunidad de reaccionar.

Las balas comenzaron a retumbar. Vecinos del sector aseguraron haber escuchado más de seis disparos. La mayoría impactó en el cuerpo del mecánico, quien cayó gravemente herido, mientras los atacantes escapaban en la motocicleta y desaparecían en medio de la oscuridad.

Alertados por el estruendo, varios vecinos salieron de sus casas y encontraron la vivienda abierta y a Deiby tendido en el suelo. De inmediato, decidieron trasladarlo por sus propios medios al hospital, mientras otros daban aviso a las autoridades.

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En el centro asistencial fue recibido por el personal médico, que inició las maniobras para estabilizarlo. Durante toda la noche y la madrugada fue sometido a diferentes procedimientos hasta que, en la mañana siguiente, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Se conoció que Deiby continúa con vida, aunque su estado sigue siendo muy delicado. Se debate entre la vida y la muerte, mientras el personal médico hace todo lo posible para evitar que este caso termine convirtiéndose en un homicidio.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

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