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Defensoría del Pueblo condena atentado contra el aeropuerto de Tibú
La entidad advirtió que el atentado dejó nuevamente aislado por vía aérea al municipio, afectando la atención de la crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo.
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Defensoría del Pueblo condena atentado contra el aeropuerto de Tibú
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Viernes, 10 de Julio de 2026

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado con explosivos perpetrado contra el aeropuerto de Tibú y aseguró que este hecho constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de agravar la crisis humanitaria que enfrenta la región del Catatumbo.

A través de un comunicado emitido este viernes 10 de julio, la entidad recordó que el ataque, ocurrido el jueves, dejó dos integrantes del equipo de seguridad y vigilancia del aeropuerto lesionados y ocasionó daños en la infraestructura de la terminal aérea.

Según la Defensoría, la explosión frustró la reanudación de los vuelos entre Cúcuta y Tibú, que permanecían suspendidos desde hacía más de un mes. La nueva interrupción mantiene al municipio sin transporte aéreo, dificultando el acceso a servicios esenciales y la respuesta institucional en una zona afectada por la violencia.

"Esta nueva interrupción mantiene al municipio sin servicio de transporte aéreo y agrava las dificultades de acceso a este territorio de la región del Catatumbo, que continúa enfrentando graves afectaciones humanitarias como consecuencia de la violencia", señaló la entidad.

Frente a la situación, informó que fue convocado un Consejo de Seguridad para adoptar medidas que fortalezcan la protección de la población civil, garanticen la continuidad de la respuesta institucional y permitan restablecer la conectividad aérea del municipio.

Lea aquí: Atentado con drones explosivos en el aeropuerto de Tibú

Llamado a las autoridades y grupos armados

En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con celeridad en las investigaciones, esclarezca los hechos y determine las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, instó a los grupos armados ilegales con presencia en la región a respetar a la población civil y los bienes públicos, absteniéndose de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.

Finalmente, solicitó a la Aeronáutica Civil y a las entidades competentes ejecutar cuanto antes las reparaciones necesarias en la infraestructura del aeropuerto de Tibú y adoptar las medidas que permitan restablecer su operación en condiciones de seguridad.

La entidad enfatizó que recuperar la conectividad aérea es fundamental para garantizar el acceso de la población a servicios básicos, facilitar la respuesta institucional y contribuir a la atención de la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo.

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