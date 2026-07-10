Defensoría del Pueblo condena atentado contra el aeropuerto de Tibú

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado con explosivos perpetrado contra el aeropuerto de Tibú y aseguró que este hecho constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de agravar la crisis humanitaria que enfrenta la región del Catatumbo.

A través de un comunicado emitido este viernes 10 de julio, la entidad recordó que el ataque, ocurrido el jueves, dejó dos integrantes del equipo de seguridad y vigilancia del aeropuerto lesionados y ocasionó daños en la infraestructura de la terminal aérea.

Según la Defensoría, la explosión frustró la reanudación de los vuelos entre Cúcuta y Tibú, que permanecían suspendidos desde hacía más de un mes. La nueva interrupción mantiene al municipio sin transporte aéreo, dificultando el acceso a servicios esenciales y la respuesta institucional en una zona afectada por la violencia.

"Esta nueva interrupción mantiene al municipio sin servicio de transporte aéreo y agrava las dificultades de acceso a este territorio de la región del Catatumbo, que continúa enfrentando graves afectaciones humanitarias como consecuencia de la violencia", señaló la entidad.

Frente a la situación, informó que fue convocado un Consejo de Seguridad para adoptar medidas que fortalezcan la protección de la población civil, garanticen la continuidad de la respuesta institucional y permitan restablecer la conectividad aérea del municipio.

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Llamado a las autoridades y grupos armados

En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con celeridad en las investigaciones, esclarezca los hechos y determine las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, instó a los grupos armados ilegales con presencia en la región a respetar a la población civil y los bienes públicos, absteniéndose de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.

Finalmente, solicitó a la Aeronáutica Civil y a las entidades competentes ejecutar cuanto antes las reparaciones necesarias en la infraestructura del aeropuerto de Tibú y adoptar las medidas que permitan restablecer su operación en condiciones de seguridad.

La entidad enfatizó que recuperar la conectividad aérea es fundamental para garantizar el acceso de la población a servicios básicos, facilitar la respuesta institucional y contribuir a la atención de la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo.

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