Bellingham pone fin a la aventura vikinga e instala a Inglaterra en semifinales

Fin de la aventura vikinga. Inglaterra se instaló en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 luego de eliminar, este sábado, a la sorprendente Noruega tras marcador de 2-1 en un juego disputado en Miami y que tuvo que definirse en el tiempo extra.

Los ingleses, que buscan su segundo título luego del conseguido en 1966, lograron el cupo gracias a un doblete del volante ofensivo Jude Bellingham, uno de los mejores jugadores del campeonato.

El excelso jugador del Real Madrid, que alcanzó los seis tantos, celebró al 45+2’ tras recibir un pase de Anthony Gordon con derecha, adentrarse al área y definir con izquierda, y al 93’ aprovechando un rebote dado por el arquero Orjan Nyland.

Los noruegos, que venían de eliminar a Brasil, fueron los encargados de abrir el marcador con un zurdazo impecable de Andreas Schejelderup, quien sobre el minuto 36 colgó al guardameta Jordan Pickford desde la esquina izquierda del área.

El compromiso, en términos generales, fue parejo en opciones ofensivas y un ritmo no tan rápido, en parte por el inclemente calor de la ciudad de Florida.

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El equipo de los ‘Tres Leones’ esperaba al ganador del juego entre Argentina y Suiza, que se disputaba al cierre de esta edición en Kansas City.

Noruega se despide dejando una gran imagen al Mundo y con un impecable torneo del goleador Erling Haaland, quien celebró en siete oportunidades. Los nórdicos pasaron segundos de su grupo luego de golear 4-1 a Irak, vencer 3-2 a Senegal y caer –con un equipo totalmente alterno- 4-1 ante Francia. En lo dieciseisavos cumplieron eliminando a Costa de Marfil (2-1) y posteriormente sacaron a Brasil (2-1).



Síntesis:

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa (Morgan Rogers, 89’), John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly (Djed Spence, 86’); Declan Rice (Eberechi Eze, 46’), Elliot Anderson; Noni Madueke (Bukayo Saka, 46’), Jude Bellingham (Dan Burn, 111’), Anthony Gordon (Reece James, 71’), Harry Kane.

Goles: Jude Bellingham (45+2’ y 93’).

DT: Thomas Tuchel.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson (Fredirk Aursnes, 60’), Torbjorn Lysaker Heggem (Leo Ostigard, 91’), Kristoffer Ajer, David Wolfe (Marcus Pedersen, 90’); Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth (Oscar Bobb, 68’), Andreas Schejelderup (Antonio Nusa, 68’), Erling Haaland (Jorge Larsen, 106’).

Gol: Andreas Schejelderup (36’).

DT: Ståle Solbakken.

Estadio: Miami (Estados Unidos).

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