Argentina estuvo contra las cuerdas, pero sobrevivió y eliminó a Suiza en el alargue

Argentina tuvo que ir hasta el alargue para avanzar a las semifinales del Mundial ante una Suiza que se quedó con diez a los setenta minutos y vio cómo sus posibilidades de avanzar se redujeron por un insólito error. La albiceleste se metió en las semifinales por segundo Mundial consecutivo y sigue con vida en la defensa del título por la victoria 3-1 en cuartos en el estadio de Kansas.

El argentino Lionel Scaloni pobló el mediocampo con un 4-4-2 que tuvo a Leandro Paredes como eje. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister estuvieron más sueltos. Los cuatro fueron determinantes para privar de emociones a una Suiza, que salió con el mismo esquema que aguantó a Colombia en los octavos de final: un 4-2-3-1, marca de la casa del suizo Murat Yakin.

La estrategia funcionó en la etapa inicial y Argentina no lo sufrió. Muy temprano en el juego marcó su primer tanto. Centro de Lionel Messi a Alexis Mac Allister (10′) tras un córner y este anticipó a la defensa suiza para vencer a Gregor Kobel.

El ‘10’ asistió por undécima vez en la Copa Mundial (segunda en esta edición) y se convirtió en el jugador que más pases de gol ha dado en la historia de las citas mundialistas.

Lea además: María Superlano y Hannah Flórez, dos futuras estrellas cucuteñas que compiten en el Mundial Sub-17 de baloncesto

El encuentro tuvo un ritmo espeso en sus primeros 45 minutos, el cual tuvo la intención del esquema argentino; sacrificó la pelota, pero le funcionó, pues los suizos no encontraron espacios en un equipo compacto y disciplinado en la marca como lo fue la albiceleste.

Sus velocistas Djibril Sow y Dan Ndoye no gravitaron por las bandas y el delantero Breel Embolo solo se posteaba para recibir las pocas pelotas que le llegaban, siempre con un jugador argentino encima.

Poco y nada en la etapa inicial. Pero Argentina estaba conforme y le bastaba para avanzar a semifinales. En el complemento, los argentinos continuaron con la pasividad y Suiza se fue animando; el mediocampo albiceleste, cansado, y la Nati terminó encontrando la igualdad, más por insistencia que por juego.

Probaron Dan Ndoye en dos ocasiones. Un remate de lejos y después un peligroso cabezazo, tras un saque de esquina. Breel Embolo y Granit Xhaka testearon de larga distancia; ambas contenidas por Emiliano Martínez. Hasta que de tanto exigir igualaron el marcador. Pared por el lateral; Ndoye (67′) se la dio a Ricardo Rodríguez, este le devolvió entre líneas, se perfiló en el área y con un remate colocado venció a Martínez.

Cuando mejor estaban, Embolo protagonizó una insólita acción que le costó una segunda amarilla. El jugador se tiró tras una supuesta falta de Leandro Paredes. El árbitro le había puesto una tarjeta al argentino, pero el VAR lo llamó y por simulación terminaron expulsando al suizo.

Suiza enfrentó los últimos 20 minutos con diez y con una albiceleste que retomó el protagonismo, uno que casi le da el triunfo en los noventa. Al 90’, gran jugada por banda que Mac Allister pudo mandar con la cabeza al fondo, pero la defensa suiza lo estorbó y la pelota se fue por los cielos. Al 90+2′, Messi disparó de lejos con la derecha y pasó cerca del arco de Kobel. En el último suspiro, Lisandro Martínez con una pirueta intentó y Kobel reaccionó. Gritos argentinos de gol ahogados y todo al alargue.

Argentina encontró la victoria en el alargue

Un tiempo extra más para los argentinos en el Mundial, tras el sufrido con Cabo Verde. Y la albiceleste quería aprovechar su hombre de más con el ingreso de Thiago Almada, quien tomó las riendas del equipo. El volante probó dos veces de larga distancia y en ambos tiros los esféricos pasaron cerca del arco de Kobel.

Puede leer: Bellingham pone fin a la aventura vikinga e instala a Inglaterra en semifinales

Hasta que en el segundo tiempo del añadido, los de Scaloni encontraron el tan anhelado gol del triunfo. Messi encaró de afuera hacia dentro, remató, Kobel dio rebote. El recién ingresado Jose Manuel López recuperó la pelota, se la dio a Julián Álvarez y este chutó desde la frontal. Balón al ángulo.

Messi pudo liquidarlo en un contragolpe, pero Xhaka apareció cuando remató para evitar el 3-1. Uno que finalmente llegó en otra contra. Manejó Almada, disparó a Kobel y, finalmente, Lautaro Martínez pescó el rebote y sentenció todo. Clasificación a semis.

Argentina se medirá a Inglaterra en las semifinales, tras la sufrida victoria sobre Suiza. Histórico duelo por un cupo a la final.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .