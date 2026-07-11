Las boletas para los cuartos de final del Mundial 2026 bajan hasta un 60%: esta es la razón

El mercado de reventa de entradas para los cuartos de final del Mundial 2026 registró una fuerte reducción en los precios durante los últimos días. La salida de varias selecciones y de figuras que despertaban gran expectativa entre los aficionados provocó un cambio en la demanda y llevó a que algunos boletos perdieran más de la mitad de su valor.

Uno de los descensos más notorios ocurrió en las entradas para el partido de cuartos de final programado en el área de Los Ángeles. De acuerdo con datos de la plataforma TickPick, el boleto más económico pasó de costar US$2.950 a ubicarse alrededor de los US$1.200, lo que representa una caída cercana al 60%.

El ajuste en los precios se produjo después de las eliminaciones de Estados Unidos y Portugal durante la fase de octavos de final, resultados que modificaron el interés de parte de los aficionados que esperaban ver a esas selecciones en la siguiente ronda.

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Eliminaciones de Estados Unidos y Portugal impactan la reventa

Estados Unidos quedó fuera del torneo tras perder 4-1 frente a Bélgica en Seattle, mientras que España venció 1-0 a Portugal, resultado que también marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de la Copa del Mundo.

Según analistas del mercado de reventa, un eventual enfrentamiento entre Estados Unidos y Portugal en los cuartos de final habría mantenido las entradas en niveles mucho más altos. Sin embargo, las eliminaciones redujeron el atractivo comercial de varios encuentros de esta fase.

El comportamiento del mercado también se reflejó en otros partidos. TickPick señala que el duelo entre Francia y Marruecos, programado en Foxborough, Massachusetts, es el más económico de los cuartos de final en el mercado secundario, con boletos disponibles desde US$989.

Mercado secundario de boletas muestra mayor oferta

Las cifras de SeatPick también evidencian la tendencia. La plataforma reportó que el precio mínimo promedio de las entradas para los cuartos de final disminuyó un 31,5% en el último día y acumula un descenso del 50,4% durante los tres días más recientes.

Al mismo tiempo, la cantidad de boletas disponibles en reventa aumentó de 28.285 a 49.415, un incremento que coincide con las eliminaciones de selecciones como México, Brasil y Colombia, lo que también influyó en el comportamiento de los precios.

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Mientras tanto, las entradas para la final del Mundial mantienen valores elevados. Hasta la tarde del 9 de julio, el boleto más económico para el partido por el título, que se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey, tenía un precio de US$9.346.

Ese valor podría variar en los próximos días dependiendo de las selecciones que logren avanzar al encuentro definitivo. De acuerdo con las principales casas de apuestas internacionales, Francia aparece como la favorita para conquistar el título, seguida por España, Argentina e Inglaterra.

El Mundial 2026 también ha llamado la atención por el costo de sus entradas, consideradas las más altas en la historia del torneo, con precios iniciales que llegaron a multiplicar por siete los registrados en ediciones anteriores.

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