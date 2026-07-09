Collina sale a la defensa del arbitraje tras polémicas en el Mundial 2026

Los campeones del mundo remontaron un 0-2 en contra a los 79 minutos, pero Egipto considera que el marcador debería haber sido de 0-3 en la recta final, después de que se anulara un gol de Mostafa Zico por una falta previa sobre Lisandro Martínez. ‘Los Faraones’ también consideran que hubo un penalti a su favor justo antes del gol de la victoria de Enzo Fernández en el descuento.

“Nadie puede afirmar que el departamento de arbitraje de la FIFA pueda verse influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA (Gianni Infantino). Él siempre ha mostrado su pleno apoyo, al tiempo que confía en que trabajemos con total independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y los entrenadores, siempre intentan dar lo mejor de sí mismos”, agregó, después de las críticas de la federación egipcia.

Además, Collina desveló que “por lo general, durante una competición”, prefieren no centrarse “en incidentes concretos”.

“Sin embargo, dado que recientemente hemos aclarado qué deben tener en cuenta los árbitros cuando los jugadores atacantes intentan impedir que el portero rival se mueva y pueda defender la portería, también queríamos aclarar otro tema que ha suscitado debate”, relató.

“Después de cada gol, el VAR revisa la fase de posesión de ataque. Si se identifica una falta en la jugada previa y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión sobre el terreno de juego. No existe un límite definido ni en cuanto a la distancia respecto a la portería ni en cuanto al tiempo transcurrido entre la jugada y el gol”, explicó.

Y puso de ejemplo el gol anulado a Egipto en el duelo ante Argentina, cuando Marwan Attia, “pisó claramente el pie” de Lisandro Martínez. “Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece ‘evidente’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, defendió.

Del mismo modo, si no se identifica ninguna falta en la jugada previa a un gol, el VAR informará al árbitro en consecuencia.

Pisar el pie de un rival es una falta, mientras que un defensa que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal en el fútbol no ha cometido falta. De nuevo, un ejemplo de esto se produjo al final del mismo partido. El árbitro y el VAR consideraron que se trataba de un contacto normal de juego entre Mohamed Salah y Julián Álvarez”, agregó

Finalmente, Collina reconoció que “siempre habrá un elemento de subjetividad en algunas decisiones” tomadas por el cuerpo arbitral, pero el director de Arbitraje de la FIFA se mostró “satisfecho con la forma en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”.

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