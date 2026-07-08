¿Noruega será la campeona del Mundial? La teoría viral que proyecta una final inesperada

La historia de Noruega en los Mundiales de Fútbol ha sido corta, pero sustanciosa. Su debut fue en el Mundial de Francia 1938, cuando fue eliminada tras enfrentarse al vigente campeón, Italia.

Su segunda participación llegó en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando quedó ubicada en el temido Grupo E, junto a Italia, México y República de Irlanda. Sin embargo, terminó eliminada por diferencia de goles tras empatar 0-0 contra Irlanda.

La tercera aparición de Noruega fue en el Mundial de Francia 1998, torneo en el que los “vikingos” vivieron uno de sus mejores momentos al alcanzar los octavos de final. No obstante, volvieron a cruzarse con Italia y quedaron eliminados tras caer 1-0 con un gol del delantero italiano Christian Vieri.

En su cuarta participación, el Mundial de Norteamérica 2026, Noruega se ha consolidado como una de las selecciones favoritas gracias a su estrella Erling Haaland, el “androide” que suma siete goles junto al francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi.

Su siguiente reto será enfrentarse a la selección de Inglaterra, liderada por su antiguo compañero del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, y por el goleador inglés Harry Kane.

¿Noruega ganará el Mundial 2026?

Una de las conspiraciones que se han viralizado en redes sociales apunta a que Noruega podría ser el ganador de la Copa del Mundo 2026. Esta teoría surge luego de la aparición de varios videos que supuestamente reflejan mensajes subliminales y que revelarían pistas sobre el posible campeón del torneo.

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Portada The Economist 2026

La primera de estas hipótesis está relacionada con la portada 2026 de la prestigiosa revista británicaThe Economist, en la que aparece un futbolista con un uniforme rojo pateando un balón que representaría a la Tierra.

Algunos usuarios en redes creen que la figura podría ser Cristiano Ronaldo con el uniforme de Portugal (eliminada), mientras que otros aseguran que se trataría de Lamine Yamal con la selección española, o tal vez Granit Xhaka (Suiza), pero todo esto sigue siendo un debate.

También se cree que, por los colores predominantes de la ilustración en la portada (azul y rojo), la posible final del Mundial podría enfrentar a Noruega contra Argentina o incluso contra Francia. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación al respecto y estas interpretaciones hacen parte de las teorías que circulan en redes sociales.

Comercial de fútbol de Nike 2026

Otra de las teorías más fuertes está relacionada con el comercial de Nike para este Mundial de fútbol, en el que aparecen grandes figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde, Cristiano Ronaldo y el propio Erling Haaland.

En el video, mientras las demás estrellas se enfrentan por conseguir el gol, Haaland aparece sentado observando la escena, pero finalmente es el “vikingo” quien termina siendo protagonista tras anotar un golazo.

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