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Los goles que le faltaron a Colombia los tuvo Julián Quiñones con México
A lo largo de sus cinco compromisos disputados en el certamen, la delantera colombiana sufrió una alarmante falta de contundencia.
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cesarmuñoz
JULIAN QUIÑONES
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 8 de Julio de 2026

La participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 llegó a su fin de la manera más dolorosa.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo fue eliminado en los Octavos de Final tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, luego de un intenso empate sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Con este resultado, el combinado cafetero se despidió de la cita orbital dejando una enorme materia pendiente en el sector ofensivo.

A lo largo de sus cinco compromisos disputados en el certamen, la delantera de Colombia sufrió una alarmante falta de contundencia, logrando registrar únicamente cinco anotaciones en total.

Esta estadística ha encendido el debate y resuena con fuerza debido a una comparación en el entorno futbolístico: el brillante rendimiento de Julián Quiñones en el mismo torneo.

Lea aquí: Somos un grupo que no se cansa de competir y no baja los brazos nunca: Lionel Messi

Los goles de Julián Quiñones en el Mundial

Quiñones, nacido en Nariño, Colombia, pero naturalizado mexicano tras una exitosa y consolidada carrera en el balompié azteca, se convirtió en el gran referente de ataque de la Selección de México.

El atacante firmó una participación histórica al registrar cuatro goles y una asistencia a lo largo de la Copa del Mundo.

Con sus cuatro dianas, el actual delantero del Al-Qadsiah no solo alcanzó la línea de leyendas mexicanas como el “Chicharito” Hernández y Luis Hernández, sino que casi igualó, por cuenta propia, la producción de todo el plantel colombiano, quien hizo cinco goles en esta Copa del Mundo.

Mientras los delanteros nominales de la escuadra sudamericana se marcharon del torneo con una preocupante sequía, el atacante que alguna vez pudo vestir la camiseta tricolor celebró en grande con la playera del ‘Tri’.

La eliminación ante Suiza deja a Colombia con la necesidad de replantear su propuesta de cara al futuro, mientras el fantasma de los goles de Quiñones seguirá planeando sobre los aficionados cafeteros.

Tomado de El Universal.

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