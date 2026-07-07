Francia abrió investigación contra senadora paraguaya por comentarios racistas sobre Mbappé

La Fiscalía de París abrió una investigación por presuntos insultos públicos e incitación al odio o la violencia tras las declaraciones racistas que la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó en redes sociales contra el futbolista francés Kylian Mbappé, luego del partido de octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay.

Fuentes de la Fiscalía informaron a Europa Press que la pesquisa se inició tras una denuncia presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a raíz de los mensajes difundidos por la legisladora después de la victoria francesa, conseguida con un gol de penalti de Mbappé.

Según el organismo, la investigación se centra en presuntos delitos de insultos públicos e incitación al odio o la violencia por motivos de origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, reales o supuestos.

Las autoridades recordaron que estos delitos pueden acarrear penas de hasta un año de prisión y multas de 45.000 euros. Asimismo, indicaron que la oficina central para la lucha contra el odio en internet mantiene un sistema de vigilancia para detectar comentarios racistas publicados durante la Copa del Mundo e iniciar investigaciones con la mayor rapidez posible.

La apertura del proceso fue confirmada horas después de que el Gobierno de Paraguay condenara públicamente las declaraciones de Amarilla, que generaron la respuesta de Mbappé y el respaldo del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

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Tras la eliminación de Paraguay, la senadora publicó un mensaje en redes sociales en el que calificó al delantero francés de "bruto" y lanzó otras expresiones de carácter racista, lo que motivó la denuncia de la Federación Francesa de Fútbol.

En respuesta, Mbappé calificó a Amarilla como "una mujer despreciable" e "indigna de su cargo" y aseguró que sus palabras no representan a Paraguay.

"No representas a Paraguay. Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país", expresó el atacante.

Horas después, Amarilla publicó una carta en sus redes sociales en la que aseguró que escribió el mensaje con "la sangre hirviendo" y afirmó que posteriormente se arrepintió de haber insultado al futbolista.

"Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina", escribió la legisladora, quien reconoció que sus palabras fueron "humillantes" y dijo entender que el jugador se sintiera ofendido.

No obstante, también rechazó las declaraciones posteriores de Mbappé, le exigió una disculpa por haberla calificado de "despreciable" e "indigna de su cargo" y advirtió que estudia emprender acciones legales por presunta violencia de género.