Los jugadores se matan por darle una alegría al país: Néstor Lorenzo antes de Suiza

En una conferencia de prensa de poco más de quince minutos, Lorenzo analizó las dificultades que ha enfrentado Colombia durante el torneo, habló del rival, confirmó la baja definitiva de Jhon Córdoba y dejó claro que el equipo mantiene intacta la confianza, pese a la falta de contundencia ofensiva que ha mostrado en algunos compromisos.



El entrenador insistió en que el grupo no se deja llevar por el entusiasmo que rodea a la Tricolor y mantiene el enfoque exclusivamente en el partido del martes.

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"De los jugadores, no. Todos estamos pensando en Suiza. De la gente, no sé. Yo creo que la gente está disfrutando cada momento del equipo y cada momento del Mundial. Ojalá que continuemos para seguir dándoles alegrías a todos los colombianos, pero el exitismo no es bueno. Nunca lo transmitimos de aquí hacia afuera. Lo que transmitimos es dar lo mejor de nosotros, nada más", afirmó.



El desgaste de recorrer tres países



Colombia ha sido la única selección que ha disputado partidos en los tres países sede del Mundial, una situación que, según Lorenzo, ha supuesto un desgaste importante para el plantel.



"No es bueno viajar. No solo el viaje, sino el cambio de husos horarios, el cambio de clima. Jugamos en la altura, en la humedad, en la sequedad. Estamos un poco expuestos a esos cambios y sabíamos que iba a ser así", explicó.

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Pese a ello, evitó convertir ese aspecto en una excusa y recordó que el formato del campeonato podía afectar a cualquiera de las selecciones participantes.



No ve una deuda futbolística



Aunque Colombia ha generado numerosas ocasiones de gol sin traducirlas siempre en victorias amplias, Lorenzo rechazó la idea de que el equipo esté en deuda con su rendimiento.



"No, porque dimos todo. De pronto nos faltó un poco de fortuna o hicimos figura a los arqueros rivales, pero deuda no, de ninguna manera", aseguró.



El seleccionador destacó el compromiso del grupo en cada compromiso y reiteró que el deseo es seguir ofreciendo un fútbol que identifique a la afición colombiana.



"Dios quiera que el resultado sea a favor, aunque sea por la mínima diferencia, y que el juego siga representando lo que a la gente le gusta".



Confianza absoluta en los delanteros



Uno de los temas que más preocupa alrededor de la Selección es la falta de eficacia frente al arco rival. Sin embargo, Lorenzo transmitió tranquilidad y recordó que sus atacantes viven del gol en sus clubes.



"Los delanteros hacen goles todos los fines de semana. Son momentos. A veces pasa que no tienen gol y después aparecen. Lo importante es generar las situaciones y seguir acechando al rival".



El técnico recordó que durante las eliminatorias ya vivieron un periodo similar y posteriormente recuperaron la efectividad.



Una Suiza ordenada y con experiencia



Lorenzo dedicó buena parte de su intervención a analizar al rival. Considera que Suiza es uno de los equipos más estructurados del torneo y destacó el trabajo que viene realizando su seleccionador desde hace varios años.



"Hay que tener mucha disciplina táctica, porque ellos son un equipo ordenado, que ataca bien, que defiende bien y tiene sistematizadas muchas acciones de juego".



Además, resaltó que la mayoría de sus futbolistas compiten en las principales ligas europeas y cuentan con experiencia mundialista.



Sobre el funcionamiento táctico explicó que el conjunto helvético suele utilizar un 4-2-3-1 muy flexible.



"El mediapunta llega muy bien, por momentos puede jugar con dos delanteros. Ocupan siempre bien las bandas y tienen dos volantes dinámicos como Freuler y Zakaria, que manejan muy bien el balón".



Xhaka y Manzambi, las grandes amenazas



Al hablar de los jugadores más peligrosos del conjunto suizo, Lorenzo destacó la experiencia de Granit Xhaka y el crecimiento del joven Johan Manzambi.



"Xhaka ya lo conocemos, es un gran volante. Manzambi aparece muy bien desde atrás, tiene muy buena técnica y mucha velocidad".



El entrenador considera que ambos representan buena parte del equilibrio ofensivo del rival.



El reto de controlar el ritmo europeo



Lorenzo también reflexionó sobre las diferencias entre el fútbol sudamericano y el europeo, asegurando que la intensidad física obliga a Colombia a administrar inteligentemente los momentos del partido.



"Quitarle la pelota a un equipo europeo es una manera de bajarle el ritmo, pero también para romper una defensa necesitas cambio de ritmo, dinamismo y velocidad. Hay que elegir bien cuándo acelerar y cuándo desacelerar".



La baja de Jhon Córdoba



El entrenador confirmó la noticia que Colombia esperaba evitar: Jhon Córdoba sufrió un desgarro y quedó descartado para el resto del Mundial.



"Desgraciadamente se va a perder el resto del torneo. Perdemos un jugador muy importante".

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No obstante, confirmó que el resto del grupo ya superó el virus que afectó a varios futbolistas durante los últimos días.



"Ya estamos todos bien"



Sobre el reemplazante del delantero, Lorenzo dejó abierta la competencia y mencionó especialmente a Juan Camilo Hernández.



"Cualquiera de los 26 puede jugar. Juan Camilo lo ha hecho bien cuando le tocó entrar y está a disposición".



Espera que Luis Díaz imponga condiciones

Consultado sobre el posible cambio de lateral derecho en Suiza, el seleccionador evitó especular.



"No tengo la respuesta. Esperemos que Lucho gane su sector, gane sus duelos y que mañana moje".



Colombia piensa en ganar en los 90 minutos



Finalmente, Lorenzo aseguró que el cuerpo técnico no prepara el partido pensando en un eventual alargue o una definición por penales.



"El partido se plantea por los 90 minutos. Después el desarrollo del juego puede obligar a tomar otras decisiones, pero la idea inicial siempre es ganar en el tiempo reglamentario".



Con un discurso prudente, sin caer en triunfalismos y reconociendo la dificultad del rival, Néstor Lorenzo dejó claro que Colombia no mira más allá de Suiza. El sueño de enfrentarse a Argentina nuevamente solo podrá comenzar a tomar forma si antes la Tricolor supera un obstáculo que el seleccionador considera uno de los equipos más sólidos y organizados del campeonato.

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