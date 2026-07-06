Argentina, a dar otro paso hacia la defensa del título ante Egipto por el cupo a cuartos

La selección de Argentina se enfrenta este martes a la de Egipto a las 11:00 a.m. en los octavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Una cita a la que la 'Albiceleste' acude con el cartel de gran favorita para seguir defendiendo su corona y no sufrir una sorpresa prematura, a manos de un combinado africano que ya ha hecho historia y llega a esta fase sin complejos, en un encuentro marcado también por el duelo Messi-Salah.

El primer enfrentamiento entre argentinos y egipcios se dio en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, hace 96 años, citándose en las semifinales de la cita olímpica, un partido que valía por una medalla.

Aquel compromiso concluyó con una categórica goleada de Argentina por 6-0. La presea de oro fue para Uruguay, la plata para los gauchos, el bronce se lo llevó Italia y Egipto fue cuarta.

El segundo duelo fue un amistoso en 2008, triunfo para la albiceleste (2-0), el de hoy será el tercer enfrentamiento y el primero en la Copa del Mundo.

¿Cómo llegan?

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afronta el cruce de octavos, tras completar una fase de grupos impecable con pleno de victorias, pero llega alerta por el duelo de dieciseisavos ante Cabo Verde.

El tempranero gol de Leo Messi, que ya suma siete tantos en el torneo, parecía abrir un camino cómodo hacia la siguiente ronda, pero no fue así y los 'Tiburones Azules' igualaron en dos ocasiones un encuentro que se decidió a favor de la 'Albiceleste' en la prórroga por un testarazo de 'Cuti' Romero.

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Este serio aviso evidenció ciertos desajustes defensivos en la vigente campeona, que sigue sin enfrentarse a un examen de máxima exigencia.

Ahora, con Egipto suben un escalón más y están obligados a recuperar su mejor versión y no especular para evitar una sorpresa que les apee del torneo, como ya han sufrido otras candidatas de la talla de Alemania o Brasil.

La victoria, más trabajada de lo esperado, ante Cabo Verde fue la undécima consecutiva de los de Scaloni, que solo han perdido un encuentro en 19 partidos desde noviembre de 2024.

Aunque en el torneo parece que han ido de más a menos, con dos triunfos convincentes ante Argelia (3-0) y el mencionado frente a Austria, pero sí recibieron gol frente a las asequibles Jordania y Cabo Verde.

Ahora, Argentina sigue un camino aparentemente factible para llegar a esos cuartos de final -donde espera a Suiza o Colombia-, también con la historia a su favor, ya que ha avanzado en la fase de octavos en 7 de las 10 ocasiones que la ha jugado.

Un reto

Por su parte, Egipto afronta esta eliminatoria sin nada que perder y con la motivación de haber hecho ya historia en este torneo, ya que 'Los Faraones' lograron ante Australia en dieciseisavos el primer triunfo de su historia en un cruce mundialista, además de la forma más agónica, en la tanda de penaltis.

El equipo entrenado por Hassan Hussein, que quiere convertirse en el quinto país africano que alcanza unos cuartos de final del Mundial -y serían el segundo en esta edición junto a Marruecos-, maneja la opción de formar un bloque sólido y férreo, que son los que más problemas le han causado a la vigente campeona del mundo.

Es así, a través de la fortaleza defensiva y el contragolpe, como Egipto quiere dar la campanada en su primer enfrentamiento mundialista ante la 'Albiceleste', aunque es un conjunto que ha perdido esa consistencia atrás que si se vio en el amistoso de preparación ate España (0-0), ya que ha encajado gol en los últimos cinco partidos.

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Además, está por ver cómo están los depósitos de ambos equipos, ya que jugaron sendas prórrogas, principalmente en el caso de los africanos, que estarán más replegados y deben ser mucho más solidarios en las ayudas.

El estado físico de su estrella Mohamed Salah también es una incógnita tras disputar los 120 minutos contra Australia cuando arrastraba molestias musculares, aunque este es un partido para forzar.

Su velocidad y desequilibrio son vitales para un equipo que bebe también del talento del atacante del Manchester City Omar Marmoush, que todavía no se ha estrenado en el torneo. Y por detrás, un entramado defensivo para neutralizar a un Messi que busca seguir agigantando su leyenda, ahora con 7 dianas, empatado con Kylian Mbappé, al que aventaja en un solo tanto como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Ficha técnica.

Posibles alineaciones:

Argentina: Dibu; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul; Messi, Lautaro Martínez y Almada.

Seleccionador: Lionel Scaloni

Egipto: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Ziko; y Marmoush.

Seleccionador: Hassan Hussein

Árbitro: François Letexier (FRA).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

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