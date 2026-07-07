Suiza pierde a Johan Manzambi antes del duelo con Colombia

Suiza recibió una mala noticia en la antesala del partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Colombia. Johan Manzambi, una de sus principales figuras en el torneo, quedó descartado por una lesión de rodilla sufrida durante el entrenamiento previo al compromiso, según reportaron medios europeos.

El jugador, de 20 años, tuvo que abandonar la práctica junto a otros compañeros que también presentaron molestias físicas, entre ellos Rubén Vargas y Djibril Sow.

La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Murat Yakin, que ya había reconocido la preocupación por el estado de sus futbolistas antes del duelo en Vancouver.

La baja de Manzambi representa un golpe fuerte para Suiza. El mediocampista del Friburgo venía siendo una de las revelaciones del Mundial, con tres goles y dos asistencias, números que lo convirtieron en pieza clave del ataque helvético durante la competencia.

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Según medios como Blick y reportes recogidos por la prensa alemana, Manzambi se lesionó la rodilla sin contacto de otro jugador y posteriormente fue sometido a una resonancia magnética. Aunque los exámenes habrían descartado una lesión grave, el futbolista no estaría disponible para enfrentar a Colombia.

¿Beneficia a Colombia?

Para Colombia, la ausencia del joven volante puede cambiar parte del plan del rival, pero no disminuye la exigencia del partido. Suiza ha mostrado orden, solidez y capacidad para competir en momentos decisivos, por lo que la Tricolor deberá mantener la concentración ante un equipo que no depende únicamente de una individualidad.

El partido toma así un nuevo matiz: Colombia enfrentará a una Suiza golpeada en lo anímico y en lo futbolístico, pero todavía peligrosa. La Tricolor buscará aprovechar este escenario para imponer su ritmo y acercarse a los cuartos de final del Mundial 2026.

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